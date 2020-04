Cinthia Fernández estalló de furia tras los dichos de Yanina Latorre: "No soy interesada"

Cinthia Fernández y Yanina Latorre volvieron a enfrentarse por el conflicto que mantiene la morocha con su ex, Martín Baclini.

Luego de que el empresario hiciera un descargo en LAM sobre las acusaciones de su ex, Yanina Latorre dio su opinión sobre la situación y generó más polémica con su compañera: “Había buena onda hasta que conseguiste novia. Para mí, Cinthia se enojó cuando apareció tu novia porque no le ibas a traer más regalos de Miami y no le ibas a pagar más el colegio a las nenas”, disparó filosa la panelista.

“No digo que sea interesada, pero hay una parte que a uno le cuesta aceptar cuando tiene una pareja con mucho dinero que te sigue bancando y encima no es el padre de tus hijas. Y el día que conoció a otra te deja de bancar, te jode. Digamos la verdad”, agregó.

Luego de escuchar los dichos de su colega, Cinthia estalló en furia y le respondió sin pelos en la lengua en un mensaje que Ángel de Brito leyó al aire: “¿Estás en mi casa? ¿Qué sabés si pido regalos? Fui yo quien di de baja el pago del colegio de mis hijas, no me conocés. Me parece que es cualquiera la manera en la que me atacás. No soy interesada”, le dijo sin dar más detalles.

¿Continuará?