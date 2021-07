Cinthia Fernández hizo oficial su candidatura a diputada

Ayer por la noche mediante un tweet con un enlace a su cuenta de Instagram, Cinthia Fernández oficializó su pre candidatura a diputada por la Provincia de Buenos Aires por el partido "Unite" y esta mañana en "Los Ángeles a la Mañana" dio la noticia públicamente ante la pregunta de Ángel de Brito quien dijo que tiene una futura política en su panel de angelitas

"Ya firmé, esta todo a contra reloj soy precandidata. Voy enfocada ahí en los problemas de las mujeres porque el que mucho abarca poco aprieta. No tengo formación política y me voy a dedicar a lo que le pasa a las mujeres. Leí muchas cartas de mujeres que pasan por eso (problemas económicos con sus exmaridos y demás temas que involucran a las mujeres). Lo planteamos con Wanda una vez acá, ella me empujó a encarar la política. Cuando me lo plantearon dije no sé y después pensé que puedo cambiar algo. Hay gente que se que se me cagan de risa pero no me importa", dijo Cinthia apenas comenzó el programa.

Mirá su posteo firmando...

Y para mi hoy es un Día MUY IMPORTANTE. Quiero compartir esta hermosa noticia con Uds ❤️ https://t.co/xDe2nVIV6B — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) July 22, 2021

Cinthia Fernández sufrió un accidente mientras conducía hacia "LAM"

Como todas las mañanas Cinthia Fernández se despertó bien temprano para conducir hacia "LAM" donde es una de las panelistas estrella del ciclo de Ángel de Brito. Inesperadamente, la bailarina se llevó una ingrata sorpresa, mientras iba hacía el programa de "Eltrece": le chocaron el auto.

"Yo venía manejando y me chocaron cuando venía para acá en Lugones. Me toquetearon el auto, el tipo que me chocó venía con el celular, en la bajada de River. El tipo se abrió yo igual no me pensaba bajar por la lluvia pero quede re caliente", relató la angelita en vivo en el programa ante la pregunta del conductor de qué le había sucedido.

FL