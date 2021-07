Los Montaner revelaron el problema que tuvieron con Camilo, el marido de Evaluna

Cuando el artista tucumano Tomás Giménez pisó el escenario de "La Voz Argentina" y sonaron los primeros acordes de "Medialuna" de Camilo, los Montaner se quedaron helados.

Cuando el joven terminó de cantar, se dieron vuelta las cinco sillas que, durante su presentación, no lo hicieron. Aunque este momento es duro para quien está frente al jurado por no haber logrado el objetivo de sorprender y encantar al jurado, Ricardo, Mau y Ricky le revelaron que "Medialuna" es un tema que les trae recuerdos agridulces.

“Esta es una canción que nos llega muy cerquita del corazón, porque la canta Camilo, nuestro cuñado, y porque la producción la hicimos nosotros. Fue la primera que hicimos juntos”, comenzó diciendo Ricky, antes de tirar la bomba: "Te voy a echar un cuento. Mi hermana me dice: ‘Estoy saliendo con un chico que es compositor, cantante, y quiero que escriba con ustedes’. Y cuando lo conocimos nos puso esta canción que había escrito para ella, y la parte que dice ‘Yo te imaginaba desnuda' casi que me provocaba, tú sabes, ganas de ahorcarlo sin conocerlo”.

Ricardo Montaner, suegro del popular cantante, agregó: “A mí me pasó lo mismo. Yo me imaginaba lo que decía la letra y me empezó a caer muy mal ese Camilo”.

Mau y Ricky Montaner demoran las grabaciones de La Voz Argentina

La Voz Argentina iniciará una nueva etapa por lo que los integrantes del jurado deberá reunirse para comenzar las grabaciones. Sin embargo, la agenda de la producción deberá modificar las fechas porque Ricardo, Mau y Ricky Montaner no pueden volver al país desde Miami por las restricciones del Gobierno.

Según informó Diario Show, la producción de La Voz Argentina habría decidido comenzar con el programa en agosto debido a este impedimento, además de los show programados del trío musical en República Dominicana.