Cinthia Fernández sufrió un accidente mientras conducía hacia "LAM"

Como todas las mañanas Cinthia Fernández se despertó bien temprano para conducir hacia "LAM" donde es una de las panelistas estrella del ciclo de Ángel de Brito. Inesperadamente, la bailarina se llevó una ingrata sorpresa, mientras iba hacía el programa de "Eltrece": le chocaron el auto.

"Yo venía manejando y me chocaron cuando venía para acá en Lugones. Me toquetearon el auto, el tipo que me chocó venía con el celular, en la bajada de River. El tipo se abrió yo igual no me pensaba bajar por la lluvia pero quede re caliente", relató la angelita en vivo en el programa ante la pregunta del conductor de qué le había sucedido.

EL FUERTE TWEET DE MATÍAS DEFEDERICO CONTRA CINTHIA FERNANDEZ

Atento al partido de Argentina ante Colombia por las semifinales de la Copa América, Matías Defederico se quejó fuerte por las faltas que cometía el seleccionado cafetero y uso una fuerte analogía para comparar los golpes de los colombianos a los argentinos con las declaraciones que siempre hace Cinthia Fernández en "Los Ángeles a la Mañana"

"Colombia pega más que mi ex todas las mañaña en Lam , tremendo no saca una amarilla el arbitro, una cosa de locos!", escribió el exjugador tirándole una indirecta a su exmujer y madre de sus tres hijas.

Mirá el tuit

Colombia pega más que mi ex todas las mañaña en Lam , tremendo no saca una amarilla el arbitro, una cosa de locos ! — Matt20 (@matydefederico) July 7, 2021

FL