Cinthia Fernández mostró las fotos que confirmarían el embarazo de Barby Silenzi

Cinthia Fernández disparó aún más los rumores de que Barby Silenzi y el Polaco están en la dulce espera. La panelista compartió una foto de la bailarina tocándose la panza y una serie más.

“Siguen llegando fotos”, tuiteó la angelita.

“¿Para ustedes está embarazada?”, le preguntó Cinthia Fernández a sus seguidores. La mayoría coincide: sí.

Barby Silenzi y El Polaco enfrentan rumores de embarazo

Luego de compartir en Instagram una foto con una bikini negra comenzaron los rumores de embarazo para Barby Silenzi y el Polaco, recuentes padres de Abril de 7 meses. ¿Qué pasó? El cantante le escribió bajo la foto "se viene el varoncito" y ahí comenzó toda la historia que por el momento es incierta.

Si bien ella se lo desmintió a Angel de Brito mediante un mensaje que decía: "No, no estoy embarazada debo estar comiendo más ya que estamos de vacaciones, no estoy, pero no descartamos tener más hijos", ahora la respuesta de ella no convenció a las angelitas ni al propio conductor que cerró su programa con el interrogante de si está embarazada o no.