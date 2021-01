El Polaco reveló la desagradable cábala que tiene para llegar a la final de MasterChef

MasterChef Celebrity está llegando a su fin, es más el domingo 17 se conocerá al gran ganador que se consagrará como el mejor cocinero. El lunes le tocó partir a Belu Lucius, el martes a Vicky Xipolitakis y ahora los candidatos a llegar a la tan ansiada final son: El Polaco, Claudia Villafañe, Sofía Pachano y Analía Franchín. En ese sentido, el conductor del programa, Santiago del Moro, preguntó quiénes tenían alguna cábala para ganar el ciclo y el cantante sorprendió con una, muy desagradable, pero hasta ahora efectiva.

Entre las cosas que tiene para que le den suerte el Polaco contó: “Tengo la pulsera de mis hijas, unas medias negras atrás del decorado, que siempre toco cuando salgo para acá. Sí, tengo unas medias atrás del decorado. Después te las muestro, ¿querés? Están ahí desde el primer día”, dijo el músico y entonces Santiago le pidió que vaya a buscarlas.

El Polaco fue por ellas sin dudarlo y las mostró: “Son medias… Son mías. ¿Qué querés? Esto me trae suerte, las tengo de hace años. Son la magia”. “¿Así llegaste a la final? indagó Del Moro y dijo: "Pero son medias sucias”, al agarrarlas con la mano y así mandando al frente al participante.

La frase de Natalie Pérez tras los rumores de romance con El Polaco

En medio de la crisis que El Polaco vivió con Barby Silenzi, una mujer fue señalada como tercera en discordia. Natalie Pérez, con quien el cantante grabó recientemente un video en donde se ven muy cerca, se refirió a las versiones que la señalan como la tercera en discordia.

En diálogo con Paparazzi sobre los “líos de pareja”, la joven cantante fue contundente y disparó picante: “Los líos con la pareja se solucionan en la casa. Los trapitos en casa. Creo que está todo bien (...) No sé, buena onda. Yo no hice nada, me porté re bien”, dijo Natalie y agregó: “Me enteré de todo esto por la televisión”.

“¿Ustedes hablan de esto que se armó, de este lío?”, le consultaron a la artista. “La primera vez le dije 'che, ¿qué onda?'. Le reenvié una nota que me había mandado una amiga. Y le digo '¿qué onda?'. Y me dice 'ya fue'. Bueno listo. Y así fue. Y ahora nos charlamos por el lanzamiento (de la canción El Regalo)”, reconoció Pérez, descartando cualquier posibilidad de romance.