Cinthia Fernández reveló cómo sigue la salud de su hija Francesca: "Otra vez"

Cinthia Fernández estuvo meses preparando una increíble sorpresa para sus hijas como regalo del Día del Niño, sin embargo, llegó el momento de sorprenderlas y la menor de las niñas no puede disfrutar junto a sus hermanas a causa de una gastritis aguda de la que no logra recuperarse totalmente.

Tras unos días internada, Francesca recibió el alta para poder reunirse con sus hermanas y pasarla bien en Punta Cana, pero los vómitos reaparecieron y obligaron a Cinthia Fernández a salir corriendo en medio de la noche a la clínica nuevamente.

"Ayer de noche otra vez a la clínica, ahora a esperar que mejore nuestra morocha y que no vuelva a vomitar", expresó la artista en las historias de su cuenta oficial de Instagram junto a un video con Fran a upa. El mayor problema es que la niña no tolera la hidratación que le brindan, por lo que es necesario internarla para que le administren suero y que el cuadro no empeore.

Por lo pronto, la menor de las hijas de la bailarina está nuevamente internada bajo observacion de los médicos de Punta Cana. Cinthia no les pierde pisada porque desconfía de la atención que le dieron en la internación anterior donde una enfermera se olvidó de administrarle la medicación.

La publicación de Cinthia Fernández.

La reacción de las hijas mayores de Cinthia Fernández al reencontrarse con su hermanita

Es de público conocimiento que las tres hijas de Cinthia Fernández y Matías Defederico son extremadamente unidas y que a pesar de la diferencia de edad entre las melli y Fran, parecen trillizas, ya que todo comparten y lo hacen juntas.

La panelista de "Momento D", logró filmar el emotivo reencuentro de las melli con Fran tras la primera internación y el momento fue muy emocionante, las tres niñas corrieron a abrazarse y no pudieron evitar las lágrimas de emoción.