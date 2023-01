Alex Caniggia y Melody Luz anunciaron la espera de su primer bebé y causaron polémica en las redes, no solo por la ternura que causó la noticia, sino por la competencia que se creó contra los periodista que esperaban compartirla en sus redes como primicia antes del anuncio oficial de los padres. Cinthia Fernández no se contuvo y comparó a Melody Luz con Mariana Nannis.

Luego de que compartiera en su Instagram una foto con su pancita de embarazada, Melody Luz compartió picantes historias que provocaron una lluvia de críticas. Minutos después del anuncio, la bailarina dedicó un gesto obsceno a aquellos que "querían lucrar con la primicia" y dio mucho de qué hablar. En Nosotros a la Mañana, Cinthia expresó su desagrado y señaló: "Uno puede contestar con respeto y decir ´no quiero contestar, pero no eso de ´les re ca...´. Es como una Mariana Nannis criada a polenta".

La historia de Melody Luz que causó polémica

Asimismo, Fernández se mostró en desacuerdo con la condición que Melody Luz estableció para futuras entrevistas. La pareja de Alex Caniggia, también desde su Instagram, aseguró que solo dará entrevistas pagas y finalizó el comunicado con la icónica frase de La Joaqui: "Dos besitos porque tres es mucha plata". "Pide que le paguen para hacer una nota. ¿Pero quién le va a pagar, por favor? No se hace eso. A mí no me gusta", expresó Cinthia.

La historia de Melody Luz que enojó a Cinthia Fernández

A su vez, Melody Luz recibió comentarios de desaprobación acerca de su actitud soberbia y comentarios en las redes y le remarcaron que no se olvide de sus orígenes. Apenas comentaron la noticia, Alex Caniggia y Melody se vieron envueltos en su primer escándalo por cómo decidieron afrontar la situación. Desde Twitter, aseguran que la indirecta con el gesto obsceno fue dirigida a Yanina Latorre, mientras que otros repudian la postura agrandada que tomaron.

Cómo anunciaron Melody Luz y Alex Caniggia que serían padres

Corría en las redes sociales un rumor de que una polémica pareja estaba esperando su primer hijo. Para adelantarse a las primicias que algunas panelistas anunciaron en redes, Melody Luz decidió compartir un tierno carrusel de fotos en su cuenta de Instagram. Junto a Alex Caniggia, se los pudo ver muy felices mostrando la panza en sus primeros meses de embarazo y los ojos con lágrimas de felicidad.