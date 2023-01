Cinthia Fernández dio detalles de la pelea que tuvo con Nico Occhiato: “Vení que lo arreglamos afuera”

Cinthia Fernández siempre se encuentra muy abierta a contar en cámara momentos y anécdotas de su vida personal o laboral. Esta vez, quien fue el blanco de sus historias fue Nico Occhiato, a quien la panelista tildó de violento y contó: “Me quiso pegar. Hoy estaría preso”, refiriéndose a la época en la que estaban juntos en Combate.

Las sorpresivas declaraciones de Cinthia causaron mucho revuelo y desconcierto, por lo que durante una entrevista con Socios Del Espectáculo, la bailarina detalló cómo fue la pelea que tuvo con la entonces pareja de Flor Vigna, Nico Occhiato.

“Esto fue hace mil años, ya lo conté. Fue una pelea de pendejos. Estábamos los dos en Combate y él estaba empezando a salir con Flor Vigna, y yo en ese momento me llevaba muy mal con ella”, comenzó a explicar la bailarina.

Cinthia Fernández en Socios Del Espectáculo

“No me acuerdo cómo fue, pero yo la puteé a Flor en vivo, ella también, y Nico se metió cual novio salvador a decirme ‘vení que lo arreglamos afuera’. Pero éramos pendejos. A ver, cuando Nico estaba en Combate ya era pendejo, yo era un poco más vieja, pero me lo cruzo y tengo la mejor”, continuó Cinthia, contando el suceso en un tono muy distendido.

El notero no pudo evitar preguntarle sobre la posibilidad de que Occhiato le inicie acciones legales por la difamación. “¿Acciones por qué? ¿Por contar una pendejada? No hubo nada, fue de boca nada más, no fue más que eso. Me extrañó que fuera de un hombre porque nosotras éramos las del conflicto”, se defendió.

Cinthia remarcó que no hay malasangre entre los tres hoy en día y que todo quedó en el pasado. “Con Flor tengo la mejor. Después crecimos y ella se convirtió en figura, y Nico también. Él tardó más que ella en ser figura. Lo conté como anécdota porque en su momento estaba hecho un boludo como todos a esa edad. Yo me mandé mil cagadas y estaba hecha una naba también a esa edad”, concluyó la panelista.

Nico Occhiato y Flor Vigna eran pareja en el momento del conflicto entre el conductor y Cinthia.

Nico Occhiato no se quedó callado y salió a defenderse de las acusaciones de Cinthia Fernández

Las declaraciones de Cinthia tomaron por sorpresa a muchos, incluso a Nico Occhiato.

El conductor fue consultado sobre los dichos de su excompañera durante un móvil en Socios Del Espectáculo y se mostró bastante desconcertado. “Me sorprendió y me llamó la atención porque es algo fuerte”, comenzó. “Con esas cosas hay que tener cuidado, pero el reality de Combate era un programa pasional donde cada uno lo dejaba todo”, continuó explicando.

Sin embargo, dejó muy en claro que jamás hubo una situación de violencia en el set. “Ahora, de ahí a que haya situaciones de violencia es otra cosa. Eso lo desmiento totalmente. Es una locura”, lanzó el conductor de Nadie Dice Nada.

“¿Te afectó como hombre que una mina diga eso?, ¿Vas a iniciar acciones legales?”, le preguntó el entrevistador, a lo que Nico contestó muy sensatamente: “Fue más una forma de decir que otra cosa, porque no me peleé en mi vida ni con hombres ni con mujeres ni con nadie. No sucedió”, dando a entender que no era de su importancia en este momento. “No voy a iniciar acciones legales porque entiendo que es una forma de decir y nada más, que no fue así para nada”, concluyó.