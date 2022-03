Cinthia Fernández reveló el motivo por el cual le quitó el saludo a Estefi Berardi

Instagram

No es secreto para nadie, que Cinthia Fernández y Estefi Berardi, no tienen buena onda entre ellas, y aunque era probable que fuera un juego picante entre ambas, sólo frente a cámara, no es así. La bailarina le dejó en claro que no tiene interés en relacionarse con ella y no la saludó cuando se cruzaron en los cumpleaños de Pampito y de Yanina Latorre.

Durante el fin de semana, Cinthia Fernández utilizó mucho la dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores y sus amigos colegas, pero la duda que más se repitió, fue la de por qué no saludó a Estefi Berardi, motivo por el cuál, la artista hizo su descargo.

"Este tema lo voy a responder una sola vez, y no vengo respondiendo ni contestando y ya lo saben, cuando yo no respondo es porque acciono por otra vía", comenzó explicando Cinthia Fernández, dejando en evidencia que tomó cartas en el asunto.

"No voy a saludar a una persona que me dijo psiquiátrica dos veces, en una nota me lo dijo, ayer mandó a cortar una nota, en la parte en donde me vuelve a decir psiquiátrica, una persona que me injuria, que dice mentiras sobre mí, que hace un hostigamiento notable, entonces es por eso", reveló Cinthia Fernández sobre sus motivos.

Pero como si eso fuera poco, agregó: "Y termino el tema acá porque no voy a participar de inflar a una persona por prensa. Por ejemplo, yo con Ana Rosenfeld no comparto un montón de cosas y ayer hablé y la saludé, asique sé lo que es educación y elijo no hacerlo cuando no lo recibo".

"Y fin con el tema, lo sigo por otra vía", escribió Cinthia Fernández en el video que compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram, para que quede claro que seguramente su abogado es quien se está encargando del tema.