Cinthia Fernández se animó a un increíble cambio de look

Cinthia Fernández es de las mujeres que odia ir a la peluquería o hacerse las manos y los pies, en más de una oportunidad manifestó que lo siente como una pérdida de tiempo y es por eso que lo evita lo más que puede. Sin embargo, durante la tarde del miércoles fue a hacerse un cambio de look.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cinthia Fernández compartió con sus seguidores las imágenes de su nuevo look. La artista se animó a cortarse el pelo y aclararse el largo. Balayage Ombré es el nombre de la técnica que utilizó el estilista que la atendió.

El nuevo look de Cinthia Fernández.

"Cambio de look, ¿les gusto? ¿Está bueno?", escribió la panelista de "Momento D" en la publicación. Como era de esperarse, los comentarios halagando su nueva imagen se multiplicaron rápidamente.

Pero eso no es todo, la bailarina confesó que le indicaron que tendrá que ir cada 15 días a retocarse el color por la cantidad de canas que tiene, lo que según contó (a modo de chiste) le dio "depresión".

Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández reveló por qué no puede amigarse con Matías Defederico

Desde de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó por qué no se arreglaba con el exfutbolista, por lo que Cinthia Fernández decidió sincerarse al respecto. "Porque no me interesa arreglarme con una persona que permitió e hizo tanto daño", sentenció la bailarina.

Pero como si eso fuera poco, la panelista de "Momento D" agregó: "Mis nenas tienen que tener relación. Yo solo la justa y necesaria por ellas". De esa forma dejó en claro que el único motivo por el que todavía habla con Defederico es porque es necesario por las nenas.