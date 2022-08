Cinthia Fernández publicó un nuevo audio repudiable de la exempleada de Wanda Nara: "Asco"

Cinthia Fernández está furiosa con Carmen, la exempleada de Wanda Nara por los dichos repudiables que tuvo hacia sus hijas, por eso la demandó y la investigó para saber más de ella. En dicha investigación consiguó nuevos audios del mismo tono de los anteriores y decidió compartir uno de ellos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cinthia Fernández anunció: "Créanme que lo que van a escuchar es tremendo. No lo puedo creer. Escuchen esto". Seguido a eso agregó un link donde se puede escuchar el desagradable mensaje de voz que la mujer le envió a Wanda Nara cuando estuvo en África.

Carmen, la exempleada de Wanda Nara.

Cabe recordar que la empresaria viajó en junio a África donde compartió un lindo momento con las personas del lugar. De hecho, Wanda compartió en sus redes una hermosa foto junto a varios niños y escribió: "Gracias por recibirnos, por tanto amor. Hace tres años venimos y siempre me voy con tanto amor. Cuánto nos enseñan. Prometo volver".

Pero Carmen no piensa igual y en respuesta a esa foto le mandó un audio en el que expresó: "¡Ay ese negrito! ¿No te da asco agarrarlo al negrito ese? A mí, te juro...yo no agarraría un negro ni en pedo. Pobrecito, me da pena, pero no. Al cambiarle el pañal nomás capaz me da un infarto, no por favor. ¡Ay los negritos esos!, pobrecitos. Dale, agarrate un negrito y lo traes para acá. Ese negro, Dios me perdone. Ay por qué me respondes ese negro, esta noche voy a soñar con el negro. ¡Ay pobre negro! Que feo que es".

Cinthia Fernández defendió a sus hijas tras los dichos de la exempleada de Wanda Nara

Como era de esperarse, Cinthia Fernández decidió responder públicamente a la discriminación que sufrieron sus hijas: "Me voy a ocupar de esta mujer desagradable que ojalá que nunca consiga trabajo. Porque imagínense que si habla así de una criatura, cómo las cuida. Ese cargo es demasiado hermoso y grande para estar en manos de una persona asquerosa en sus dichos y en su accionar".

Para terminar, agregó: "¿Tiene ganas de ser grosera? Yo le voy a enseñar que con mis hijas no se mete más. Si tuvo ataques de pánico por el tema de Wanda, conmigo lo mínimo que le va a pasar es temblar. Despertaste una fiera mami, con mis hijas no"