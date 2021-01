Cinthia Fernández vivió un desesperante momento en el piso de LAM con una de sus hijas

Cinthia Fernández en pleno vivo de Los Ángeles de la Mañana vivió un enorme susto con una de sus hijas. Todo comenzó cuando la panelista recibió un desesperado llamado de su madre, notificándola de la angustia que sintió Charis, una de sus gemelas de 7 años, al despertarse.

"¿Qué pasa con tu hija que estás tan asustada?", le preguntó Ángel de Brito a su panelista al aire, dándole lugar a que manifieste su preocupación.

"Ay, no saben la desesperación que me dio recién. Me llama mi mamá y me dice 'está Charis llorando'. Yo dormí abrazada con ella, pero se levantó dormida, viste cuando no sabés dónde estás, bajó y no la encontró a Carmen (la señora que las cuida), porque estaba cambiándole el agua a los perros del otro lado de la casa. Y Charis dice 'no quería salir así vestida y no la encontré'. Entonces la llamó a mi mamá. Yo pensé que estaba sola en la casa", relató Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández disparó contra Matías Defederico por la cuota alimentaria

Se casaron súper enamorados en una fiesta que fue cobertura exclusiva de CARAS, pero el tiempo fue desgastando la relación y Cinthia Fernández y Matías Defederico se separaron hace poco más de tres años. Desde ese momento comenzaron una guerra que hasta el día de hoy sigue sin llegar a una tregua y ninguno de los dos saca bandera blanca. Ahora, en esta oportunidad, la panelista encontró un tweet que habla justamente sobre una mujer que fue sancionada por deber cuota alimentaria y ella aprovechó para reflejarlo en la red social del pajarito y pegarle a su ex.

Ambos son padres de las mellizas Bella y Charis y la pequeña Francesca. Cinthia asegura que no se cumplió el monto original ni se acrecentó por la inflación que vive mes a mes el país y él que su situación económica no le deja margen para mantener el ritmo de vida que llevaban sus hijas hace un tiempo.

En medio de un tema que según el futbolista ya está en la justicia, Cinthia aprovechó un tweet para tirarle un palito a su ex. Ella encontró un mensaje en la red que decía: “Sancionan a una madre por adeudar la cuota alimentaria. La mujer debe más de 240.000 pesos” según informó Cadena 3 Argentina en Twitter. Entonces, rápida y viva usó ese mismo posteo para agregar: “Avísenme dónde es así voy. Ja. ¡A ver si también se apuran con el padre de las nenas como con esta mujer!”. ¡No hay paz!

¿Responderá Defederico, ante el llamado de CARAS Digital? El joven futbolista aseguró que no iba a hablar más del tema mediáticamente y que todo "está en manos de la justicia" para finalmente disculparse por no dar ninguna declaración.