Claudia Villafañe y Dalma Maradona hablaron con LAM en una inesperada entrevista a dúo en la que respondieron y pidieron explicaciones sobre los dichos del letrado Mario Baudry, quien es pareja y representa legalmente a Verónica Ojeda y Dieguito Fernando Maradona.

Ángel de Brito le consultó a Claudia Villafañe por las acusaciones de Mario Baudry, en la entrevista que hizo con Jorge Rial, donde asegura que Villafañe, Dalma Maradona y Gianinna Maradona, están involucradas en un faltante de dos millones de dólares de una cuenta de Diego Maradona. “Me da mucha bronca, pero voy a tratar de resolverlo donde siempre todo, que es la justicia y nada más”, comentó Claudia y agregó “Me da mucha bronca y casi rompo la tele”, bromeó un poco la empresaria.

Claudia Villafañe ácida contra Mario Baudry: “Me da mucha bronca y casi rompo la tele”.

La exesposa de Diego Maradona hizo una autocrítica y aseguró que ella es de las pocas personas que soportan un archivo, pues jamás habló mal del padre de sus hijas. “No creo que muchos puedan hacer lo mismo”, sumó Villafañe.

Según dijo la mamá de Dalma y Gianinna, dado que no sale en los medios a hablar, piensan que ella es la culpable de todo lo que la acusan; sin embargo, agregó que ella suele hablar en privado con las personas que dicen lo que salen a decir en los medios, como es el caso de Mario Baudry, a quién le escribió, pidiéndole explicaciones, y la fuente de dónde había sacado esa información acusatoria.

Claudia Villafañe ácida contra Mario Baudry: “Me da mucha bronca y casi rompo la tele”.

“Mario, necesito saber de dónde tenés esta información, quién te la dio porque vas a tener que demostrar cada palabra que dijiste contra mí. No me contestó y le copié el mensaje donde me dice que está para sumar y no para restar”, sumó la empresaria, que dejó claro que ese mensaje no se lo respondió.

Claudia Villafañe habló sobre las implicaciones en Dieguito Fernando

La empresaria aseguró que ella no puede opinar sobre cómo Verónica Ojeda cría y expone a Dieguito, pues cada madre es diferente y tiene su forma. En este tema Claudia fue muy respetuosa “Con el tiempo ella se dará cuenta si hizo las cosas bien o no, pero en eso yo no me quiero meter, porque somos diferentes. No puedo meterme con la crianza de otra madre”.

Claudia Villafañe ácida contra Mario Baudry: “Me da mucha bronca y casi rompo la tele”.

Sobre Dieguito Fernando y el enojo de Verónica Ojeda que dijo Jorge Rial, porque Dalma Maradona no le respondió el mensaje a su hermanito por el nacimiento de Azul, la actriz respondió que no fue por mala onda, pero se debió a que tuvo recibir una transfusión de sangre, luego de la cesárea, por lo que no podía estar atenta a responder a su celular.

“Gracias a que ella le contó esto a Rial, yo tengo que contar que estuve internada, que me tuvieron que hacer una transfusión de sangre y no me dieron el alta porque estaba anémica y no me podía levantar de una silla y yo tengo que salir a explicar, porque no tenía el teléfono para contestarle al nene o a ella”, comentó Dalma Maradona en la entrevista con LAM.