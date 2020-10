Claudia Villafañe habló de su participación en Marsterchef Celebrity

Si bien su perfil bajo sigue más vigente que nunca, Claudia Villafañe, aceptó participar de “MasterChef Celebrity”, la competencia de cocina que es un éxito en el mundo y que superó los 16 puntos de rating en sus primeras emisiones.

En esta edición del programa que sale por Telefe —de lunes a jueves a las 22 y los domingos a las 22— sólo participan famosos, quienes tienen que atravesar diferentes desafíos y demostrar sus habilidades culinarias. Claudia es muy buena cocinera y “hace los mejores ñoquis del mundo”, según sus hijas Dalma y Gianinna fruto de su matrimonio con Diego Maradona. “Para nosotras la comida significa compartir en familia, disfrutar juntos, cosa que ahora no podemos hacer por el momento que estamos atravesando. Hay que cuidarse mucho y cuidar de esa manera a todos los que nos rodean”, comenta Claudia.

La conducción está a cargo de Santiago Del Moro y los otros con- cursantes que tratan de obtener el galardón de MasterChef Celebrity son: Roberto Moldavsky, Federico Bal, Ezequiel el Polaco Cwirkauk, Iliana Calabró, Claudio Turco García, Analía Franchín, Boy Olmi, Patricia Sosa, Martín Mono Fabio, Vicky Xipolitakis, Ig- nacio Sureda, Sofía Pachano, Belén BeluLucius, Leticia Siciliani y Rocío Marengo. El jurado encarga- do de evaluarlos estará integrado por los chefs: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. “De nombre conozco a todos, con algunos compartí algunos momentos o mensajes por diversas situaciones. Lo que sí puedo decirte que formamos un grupo increíble y es un placer compartir con ellos tantas horas, Estoy feliz”, aseguró la empresaria.

—¿Cómo surgió la idea de participar de MasterChef Celebrity?

— Algunos sitios dijeron que nos habían convocado a Giani y a mí y no era cierto. Dijimos: “Ni locas vamos”, y después de unos días me llamaron para proponerme participar y lo pensé mucho. No me gusta exponerme, aunque sentí que ésta era una forma diferente. Y después de varias conversaciones lograron convencerme.

—¿Sus hijas la incentivaron para que acepte?

—Sí. Las dos me apoyaron, como siempre. ¡Y están felices de que haya aceptado!

—¿Le gusta Del Moro como conductor?

—Sí! Santi es amigo de la familia, lo conocí hace muchos años cuando hizo radio con Dalma en Pinamar y desde ese momento nunca dejamos de hablarnos. Hace muy bien su trabajo. Espectacular. Creció mucho en su profesión y está en el lugar que se merece!.

—¿Cuál es su plato preferido? ¿Con cual se luce mejor?

—Los ñoquis son mi caballito de batalla, los que los prueban una vez no paran de pedírmelos, si se enteran que los hago porque alguno sube una foto a las redes, se enojan porque no avisé (risas). Nunca hice para menos de10personas!Alestofadolepongo peceto, chuletas de cerdo y salchi- chas parrilleras sin piel. Además de cebolla, morrón, salsa de tomate y lo condimento bien.

—¿Es de preparar menúes variados?

—Si. Aprendí a comer alimentos que antes ni probaba con más especias y crocantes. Incluyo verduras, pescado, semillas. También pastas y asados, aunque en la parrilla. el mejor es Andrés, (Caldarelli) mi yerno.

—¿Si está sola, hace una comida rápida o se prepara algo más elaborado?

—Vivo sola, y la verdad que muchas veces me arreglo con una ensalada. Trato de tener siempre verduras ya listas en la heladera, pollo cocido, huevos hervidos y de esa forma no pico cosas saladas o dulces cuando llego con hambre.

— ¿Cuáles son las comidas preferida de Dalma y de Gianinna?

—Las dos son fans de mis ñoquis y después de muchos años aprendieron a comerlos con salsa. A Dal también le gustan mucho las milanesas que preparo y a Giani, el pescado al horno muy bien condimentado.

—¿Y la de Benjamín?

—Cuando podía venir a casa, antes de la cuarentena, le gustaba que pre- paráramos juntos las milanesas. El las empanaba. Y cuando era más chiqui- to amasaba los ñoquis conmigo.

—¿Cómo es su relación con Roma, la hija de Dalma? ¿Ya le preparó alguna comida?.

—Roma es de otro planeta. Tiene un año y medio y habla y entiende todo. Interactuamos mucho por facetime, me muestra sus juguetes, me pasea por la casa, les da de comer, y cuando me dice “Tata,¿venis?” y me hace se- ña con la manito, me muero de amor. Lloro, ¡literal! Roma ya probó mis ñoquis. Se los había preparado a Dal- ma y los tenía congelados. Se los cocinó y le gustaron mucho.

—Imagino que le comprará muchos regalos

—Sí. Como toda abuela me gusta regalarles. Y Benja, que ya tiene 11, siempre te agradece todo. ¡Los amo tanto!

—Durante la cuarentena ¿cocinó más?

—Sí, un poco más. Tampoco tanto. (risas)



—¿Cómo manejó su empresa de organización de eventos con la pandemia?

—Tanto nuestros colegas como nosotras, “Eventos Plan V”, estamos preparándonos para poder retomar con todo cuando esta pandemia termine. Sabemos que seremos unos de los últimos en volver, mientras tanto estamos generando otras alternativas para poder festejar, cumpliendo con los protocolos.

—¿Tuvo miedo por el coronavirus? ¿Se cuida mucho?

—Sí. Mucho. Soy respetuosa de este virus. No miedosa. Llevo alcohol spray en la cartera, otro en gel en el auto y tengo barbijos por todos lados. En el estudio estamos muy atentos. Se toman todas las medidas de seguridad e higiene para protegernos. Grabamos en dos grupos por separa- do y se mantienen tres metros de distancia entre cocina y cocina. Además llegamos producidos desde nuestras casas para mayor seguridad.

—¿Se tiene fe en este certamen de cocina?

—Me encantaría decirte que sí, pero tengo muchos nervios y ansiedad por no saber que desafío me tocara enfrentar! Grabo todos los días en Martinez de 14 a 20 .Sé que voy a darlo mejor de mí en cada prueba que me toque enfrentar. Eso de por sí me hace feliz.

