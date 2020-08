El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona a Claudia Villafañe tras firmar con Masterchef

View this post on Instagram

La clave de una pirámide es la BASE. Acá tu pirámide de amor te banca fuerte TATA! @claudiavillafaneok la vas a romper toda!!!! Amo que te animes, que te hayas permitido ser parte de un programa competitivo sin miedo a exponerte. Deseo que te diviertas mucho y que seas VOS! Tan auténtica y espectacular como sabemos que sos los que te conocemos! ♥️ Te amamos fuerte Ma! #masterchef 👩🏼‍🍳