Claudia Villafañe siempre se ha mostrado muy abierta al hablar de las ex parejas de Diego Maradona y siempre con la serenidad que la caracteriza. La empresaria fue invitada al programa "Ángel Responde", que se transmite por Bondi, y habló sobre el primer encuentro que tuvo con Dieguito Fernando, el hijo de Verónica Ojeda.

Claudia Villafañe

Claudia Villafañe habló sobre el primer encuentro que tuvo con Dieguito Fernando

La empresaria compartió detalles sobre el hijo más pequeño del '10' y sorprendió con lo que le contó a Ángel De Brito. Claudia conoció a Dieguito en 2015 cuando 'Don Diego' se encontraba internado en estado de gravedad en el sanatorio, y Diego Maradona estaba en Dubai.

Dieguito Fernando y Verónica Ojeda

"Fue en el sanatorio donde estaba internado Don Diego, Diego no había llegado todavía de viaje, que estaba en Dubai. Y yo estaba a cargo de la situación, estábamos esperando en la sala de terapia intensiva afuera, con familiares de todas las personas que estaban internadas", explicó la empresaria sobre su encuentro con el hijo de Verónica Ojeda.

Diego Maradona y Dieguito Fernando

"Se quedó a un costado y como había más gente, entonces me dije: ‘Claudia, levantate’. Fui a saludar y cuando lo voy a saludar a Dieguito, me encaja un cachetazo. Era chiquito, era un bebé, tenía dos años, estaba a upa. Lo miré a Dieguito y le dije: ‘Seguramente tu mamá te dijo que si veías a una rubia le pegues’. Lo saludé, me fui a sentar a mi lugar y listo", cerró con un poco de humor Claudia Villafañe sobre su primer encuentro con Dieguito Fernando.

AF.