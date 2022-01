Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, contó su verdad: “Viví un calvario”

Instagram

Es de público conocimiento la tormentosa separación de Julieta Prandi y Claudio Contardi. La modelo se animó a contar lo mal que la pasó durante los últimos años de matrimonio, donde padecía violencia verbal, económica y psicológica de parte de su exesposo.

Sin embargo, más allá de que los dichos de Julieta Prandi hicieron que el público tome partido a favor de ella, nunca se había escuchado la versión de Claudio Contardi, hasta hoy, que dio una entrevista a través del canal de YouTube: “Infancia Compartida”.

Lo primero que planteo el exmarido de Julieta Prandi es que siempre quiso preservar la salud mental de sus hijos y por eso criticaba la exposición mediática de los problemas familiares, pero que dada las circunstancias no le queda otra que sentarse a contar su verdad de los hechos.

Contardi reveló que cree que los problemas empezaron a surgir desde que sus hijos con Julieta Prandi, empezaron a plantear que querían pasar más tiempo con él. Érica Horbayczuk es la abogada representante de Claudio y también estuvo presente en la entrevista aportando información.

El exmarido de Julieta Prandi reveló que no ve a su hijo mayor desde el 19 de febrero del 2021 y que no tenía forma de comunicarse con los niños, ni él ni su familia. Y agregó que los niños “son rehenes de una guerra que ella solo sabe por qué la inició”.

Como si eso fuera poco, Claudio Contardi reveló que no ve a sus hijos por el único motivo de que Julieta Prandi no quiere, ya que a nivel judicial, su exesposo no tiene ningún impedimento para poder verlos, acercarse y compartir tiempo con ellos.

Entre lágrimas, Claudio Contardi también hizo pública la siguiente teoría: “Yo pienso que su intención es separarme de mis hijos, porque sabe que los amo y sabe que lo más importante que yo tengo en mi vida son mis hijos y sabe que me duele de verdad”.

Para terminar, y luego de asumir que vivió un calvario con toda esta situación, el exmarido de Julieta Prandi, llorando le envió un mensaje a sus hijos: “Los amo, los extraño, ojalá que esto se termine pronto y que puedan estar bien con su mamá y con su papá”.