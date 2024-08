Una noticia sacudió al mundo del espectáculo cuando se dio a conocer la denuncia por corrupción de menores contra Marley. Fue en América donde se explicaron los detalles del proceso judicial, y el famoso conductor dio su versión en un mensaje enviado a Ángel De Brito en LAM.

Marley

Según informaron en el programa de noticias, el denunciante fue identificado como Adrián Alfredo Molina, quien reside en Miami pero viajó a Argentina para presentar la denuncia. Molina, que ahora tiene 44 años, habría conocido a Alejandro cuando tenía 17 años.

Marley rompió el silencio y habló sobre la reciente denuncia en su contra: Qué dijo

"Yo era un adolescente muy tímido, introvertido, que tenía solo una amiga a quien le conté estas confidencias... Esa manipulación y mi inmadurez me llevaron a tener relaciones con él. Me buscaba en una esquina acordada previamente y me llevaba a su casa, donde comíamos y teníamos relaciones sexuales. Esto se inició cuando yo tenía 17 años y duró por más de tres años", rezaba la denuncia.

Marley

Sin duda, este caso ha marcado la agenda mediática, ya que se trata de uno de los conductores más reconocidos de Argentina. En LAM compartieron algunos detalles sobre la demanda presentada contra Alejandro por Adrián Alfredo Molina.

"Me acabo de enterar todo por vos. Es un relato mentiroso y fantasioso. Plagado de falsedades. Hay una intención económica. Mañana me pongo a disposición de la justicia. Voy a denunciarlo penalmente", le mandó en un mensaje Marley a Ángel De Brito.

