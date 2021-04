Clima astrológico para el 15 de abril del 2021

La Luna Ingresa en Géminis en buen aspecto con Júpiter, el planeta de la suerte, y Saturno. Hay movimiento de papeles y trámites. Libra, excelente día para el estudio y rendir exámenes. Se agudiza la capacidad mental e inteligencia. Memoria fotográfica. Acuario: la luna activa a tu Júpiter, se aceleran los tiempos como una carta a tu favor. Animate a dar el siguiente paso, tanto en lo profesional como en lo afectivo. El futuro es de los audaces. Éxito.

Hoy es Viento Entonado Blanco en el Calendario Maya

Hay momentos que simplemente no sabemos qué hacer. La primera pulsión es tapar esa falta de certezas con acción. Empezamos hacer algo, compulsivamente, aunque no tengamos dirección o no sepamos qué, nos ponemos a hacer, repitiendo modelos pasados (que muchas veces ya no funcionan en nuestra vida). Sentate un minuto. Apaga motores. Acepta la angustia del "no saber qué". Respira hondo y deja que ese vacío sea en ti. Ocúpate de lo cotidiano, de lo inmediato. No pienses en proyectos a largo plazo. Transita la vida. Solo, aparecerá lo que tienes que hacer, lo que vendrá...

AFIRMACION DEL DIA

Cuando no se qué hacer simplemente me detengo y vuelvo a mi centro, a escuchar mi Voz Interior.