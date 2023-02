Coki Ramírez criticó a Shakira por dedicarle a Piqué su última canción

La Cantante cordobesa Coki Ramírez se encuentra trabajando en Villa Carlos Paz en la obra “Bien Argentino” del productor Ángel Carabajal.

La "ex novia" de Marcelo Tinelli también dio su opinión sobre el último trabajo de la barranquillera: “No comparto mucho lo que hizo Shakira. Ella se desquitó con una canción y la usó como marketing. Los hijos ahí en el medio... Creo que hay que soltar. El pibe no quiere estar más con vos, ¡ya está, déjalo!”, lanzó.

Sin embargo fiel a su estilo y bajando los decibeles manifestó: “Pero la re entiendo porque cuando uno está dolido, es horrible. Y en ese sentido, la música es mágica, es una vía de escape. Shakira, que es una estrella mundial, también es un ser humano y se desquita a través de la canción. No sé hasta qué punto es criticable”.

Coki Ramírez la artista cordobesa que fue vinculada a Marcelo Tinelli, hoy se encuentra trabajando en Villa Carlos Paz en la obra del productor Ángel Carbajal: “Bien Argentino”, Un espectáculo popular, familiar y emocionante con una dinámica apta para todo público.

“No me esperaba que el productor me convocara para la obra, el espectáculo empezó el 2 de enero y en diciembre se contactó conmigo, se enteró que me quedaba en Córdoba y me propuso que trabajemos juntos y no fue difícil convencerme por el espectáculo que hace Ángel Carbajal”, relató la artista.

Coki Ramírez está separada hace un tiempo y cuando se le preguntó sobre situación sentimental comentó: “Estoy soltera, ustedes saben que si yo estoy con alguien les voy a contar, tendré que picotear algo por allí”.

“No tengo ningún vínculo con Marcelo Tinelli, es más no nos seguimos en ninguna red social. No tenemos ningún tipo de conexión”, respondió al ser consultada sobre el conductor de Video Match.