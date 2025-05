Quizás, el nombre de Mario Cimarro no termine de sonar a más de uno. Sin embargo, cuando se menciona el de Juan Reyes, su personaje en Pasión de Gavilanes, es imposible separarlo de esa de imagen montando a caballo, con su melena (que aún conserva intacta) a los cuatros vientos. Quizás por eso, más de uno pueda interesarte por su particular presente.

Mario Cimarro como Juan Reyes.

Esta es la familia de Mario Cimarro, Juan Reyes de Pasión de Gavilanes

La carrera de Juan Cimarro es extensa y ciertamente exitosa. Con más de 16 series en su haber, unas siete películas, tres obras de teatro y hasta un disco, ha sabido mantenerse activo y vivir de lo que ama. En su vida personal, en cambio, las cosas no han sido tan claras.

En 1997, Mario Cimarro se casaba con Natalia Streignard, en ese momento su compañera de elenco. Nueve años después, y sin hijos de por medio, se terminaba ese matrimonio y, más adelante en el futuro, aparecía otro nombre en su historia, el de Vanessa Villela, con quien mantendría incontables idas y vueltas hasta el adiós definitivo.

Mario Cimarro y Vanessa Villela se casaron en secreto.

No sería hasta después de la pandemia, o durante, no está del todo claro, que se haría presente Bonislava Gregusová, una modelo eslovaca, cerca de 20 años menor que Cimarro, que terminaría por conquistarlo. Junto a ella, han formado una hermosa familia con su pequeña Brianna.

Mario Cimarro junto a Bonislava Gregusová y su pequeña hija Brianna

El misterioso presente de Mario Cimarro

Aunque hasta hace poco parecía que todo estaba saliendo bien para Mario Cimarro, en las últimas semanas han comenzado a notarse algunas actitudes o situaciones que, al menos, se pueden considerar extrañas.

La primera de ellas es que, si se ingresa al perfil de Instagram de Mario Cimarro, donde cuenta con más de dos millones de seguidores, lo que se encuentra es un páramo vacío. El actor de Pasión de Gavilanes ha borrado o archivo todas las publicaciones y lleva tiempo inactivo. Aunque no es algo tan inusual en figuras del ambiente, no deja de ser un dato que llama la atención.

La segunda, y quizás la que más especulaciones pueda despertar, es que su esposa Bonislava Gregusová, no lo sigue en sus redes sociales. Aunque todavía mantiene las fotos juntos, el hecho de que el padre de sus hijos no aparezca entre sus seguidos no hace más que acarrear sospechas.

Mario Cimarro ya no tiene publicaciones en sus redes.

Sean cuales sean los motivos que llevaron a esta situación, este es el presente de Mario Cimarrio. El recordado Juan Reyes de Pasión de Gaviales ha formado una familia y hoy tiene a su pequeña como el pilar fundamental de su vida.