La vida de Andrés Parra después de interpretar a Escobar: éxitos y desafíos

Andrés Parra es aclamado por su increíble capacidad de transformación en cada uno de los personajes que le tocó interpretar. Sin embargo, ninguno tuvo el impacto de Pablo Escobar en El patrón del mal, un papel que logró colocarlo en la cima de este gran éxito, pero también lo llevó a enfrentarse a desafíos inesperados en su vida.

El Patrón del Mal

La vida de Andrés Parra tras el éxito de El Patrón del Mal

Andrés Parra, reconocido por su talento camaleónico, vivió un antes y un después tras su interpretación de Pablo Escobar. La fama y el éxito llegaron de la mano de la serie, pero también lo llevaron a cuestionarse sobre su identidad, sus miedos y la verdadera naturaleza del reconocimiento en la industria del entretenimiento.

Andrés Parra

El papel que realizó el actor en la serie sobre Pablo Escobar llevó a que su vida cambiase para siempre. Pero este nuevo reconocimiento lo empujó a una profunda reflexión sobre la fama y las consecuencias que esta puede tener en la vida de las personas. En una conversación con La Nación, él reveló cómo avanzó su carrera actoral y cómo marcó su vida este personaje.

Durante la entrevista, Andrés Parra reveló que tras el éxito de El Patrón del mal vivió una etapa de gran crisis personal: “Cuanto mejor me iba, peor me sentía”. La fama y el reconocimiento no fueron suficientes para que llenara algunos vacíos personales, lo que derivó en un profundo proceso de introspección.

Andrés Parra

En 2023, terminó divorciándose de su pareja, marcando un punto de inflexión que lo obligó a mirar hacia él mismo y replantearse lo que quería hacer. Pero en vez de concentrarse en un papel dramático, el actor se incursionó en el mundo del stand-up comedy, empezando su propio show, Venga que sí es pa’ eso.

En este unipersonal, el actor colombiano comparte en su show sus angustias, ansiedades y heridas de infancia, logrando enfocarlo con una perspectiva humorística. “Hay una tendencia en la que la gente que goza de cierto éxito solo comparte ese éxito: sus viajes, sus cenas. Es muy poca la gente que está dispuesta a compartir su miseria”, comentó Andrés Parra.

Andrés Parra

En la misma línea, su espectáculo ya recorrió varias ciudades en Latinoamérica y Europa, demostrando el gran éxito que obtuvo en una mezcla de monólogo, teatro y comedia. El colombiano muestra su lado más vulnerable y auténtico, exponiendo ante su audiencia sus inseguridades y complejos. “La angustia, la ansiedad, los miedos, los complejos y la depresión han formado parte de mi vida como, en realidad, de la de todos”, continuó.

Por su parte, este nuevo espacio de stand-up no lo privó de continuar con su carrera en el cine y la televisión. Su participación en películas como La odisea de los giles y series como El comandante demostraron su gran versatilidad. Pero para él, su desafío más grande fue autoconocerse: “Hace tres años tomé la decisión de descubrir quién soy realmente”.

Andrés Parra

La vida de Andrés Parra después de interpretar a Escobar fue un viaje lleno de éxitos como de desafíos personales. Desde el reconocimiento internacional hasta la introspección más profunda, el actor transitó un camino de reinvención personal y profesional que lo llevó a nuevos proyectos y una perspectiva distinta de su carrera actoral.

VDV