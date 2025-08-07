Por qué se canceló “El final del paraíso” a pesar de tener una nueva temporada grabada

“El final del paraíso”, la última entrega de “Sin senos sí hay paraíso”, se canceló de manera inesperada a fines del año pasado. La telenovela, transmitida por Telemundo, dejó tramas sin resolver y personajes en situaciones abiertas, lo que generó descontento entre miles de seguidores. Ahora, con el paso del tiempo, empiezan a conocerse las verdaderas razones detrás de ese final incompleto.

Pedro Calvo, quien interpretó a Alexander —el hijo del villano ‘Mano Negra’—, despejó dudas recientemente durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. “El final es inconcluso porque se suponía que íbamos para otra temporada”, explicó. “Al menos eso es lo que pensábamos, pero eventualmente se decidió que no, eso fue lo que terminó pasando”, dijo el actor colombiano.

Por qué se canceló "El final del paraíso"

Sus palabras confirmaron lo que muchos ya intuían: el episodio final fue grabado como un cierre de temporada, no como un desenlace definitivo. La cadena tomó la decisión de cancelar la serie después de haber filmado los capítulos, lo que explica por qué tantas historias quedaron sin resolución.

Carmen Villalobos, protagonista de la saga, también expresó su decepción. En una entrevista con People en Español, confesó: “Honestamente, yo quería un final diferente. Catalina se merecía otro final. Lo digo como fan, ni siquiera como actriz”. Villalobos incluso compartió en redes un “final alternativo” junto a Gregorio Pernía, en el que imaginan una despedida romántica entre Catalina y El Titi, cumpliendo así el deseo de muchos fans de la serie.

Netflix también dio que hablar al respecto. La plataforma omitió los minutos finales del episodio, lo que dio a los fanáticos la esperanza de una posible continuación. Para muchos, la ausencia de escenas clave sugiere que podría haber negociaciones abiertas para adquirir los derechos de la producción y continuarla.

Mientras tanto, personajes como Albeiro Marín también tuvieron finales controversiales para los seguidores. Si bien el actor Fabián Ríos aseguró quedar satisfecho, los fans siguen divididos. Lo cierto es que “El final del paraíso” no terminó como se esperaba y dejó muchas preguntas para quienes seguían esta saga.

