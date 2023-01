Las protagonistas de Café con aroma de mujer confiesan: "Nos encantaría hacer una segunda parte"

Laura Londoño, Carmen Villalobos y Mabel Moreno interpretaron a Gaviota, Lucía Sanclemente y Lucrecia Valencia en la remake de Café con aroma de mujer.

Fue tal el éxito de la novela que Telemundo Internacional la quiso tener en su agenda para este 2023 y la estrenó el pasado lunes 9 de enero.

Por este motivo, Caras Digital -el único medio argentino- habló en exclusiva con las tres protagonistas de esta historia que tiene miles de seguidores en el mundo.

Laura Londoño y William Levy/ Fotos: Gentileza Telemundo.

Laura Londoño, Carmen Villalobos y Mabel Moreno se reencontraron en México luego de mucho tiempo sin verse. "Es la primera vez que nos encontramos las tres después de terminar la novela. En el medio pasó de todo. Laura se casó, se embarazó…Todavía nos falta ponernos al día", contó quien se puso en la piel de Lucía en Café con aroma de mujer.

Sobre el estreno de la novela en Telemundo Internacional, señaló: "Qué felicidad saber que después de tantos meses de haber terminado, sigan los éxitos. Y que la gente siga disfrutando de esta maravillosa historia. Estamos muy felices de ser parte de este proyecto y de haber estado rodeados de tantos actores y actrices maravillosos. De seguir recogiendo unos frutos bonitos porque realmente nos ha dado tantas cosas lindas a nivel personal y profesional que yo creo que es maravilloso para nosotras como mujeres, como profesionales…"

Y la intérprete de Gaviota agregó: "Qué rico que cada vez haya mas facilidad de acceso a esta historia maravillosa que enamora, que hace sentir, que apasiona".

Laura Londoño, Carmen Villalobos y Mabel Moreno / Fotos: Gentileza Telemundo.

El rol de la mujer en Café con aroma de mujer

Para los personajes femeninos de Café con aroma de mujer se plantearon diferentes problemáticas sociales que no se suelen representar en todas las novelas. En el caso de Lucía, una desconexión total con su beba recién nacida por haber sido un embarazo sólo buscado para retener a su expareja. Por su parte, quien interpretaba Mabel Moreno era víctima de los maltratos -físicos y, sobre todo, verbales- de su marido. Y Gaviota, luchó contra el machismo de creer que las mujeres del campo sólo debían servir a sus maridos. Luchó por un empoderamiento, trató de abrirles los ojos y logró convertirse en empresaria.

Carmen Villalobos como Lucía, quien buscó un embarazo para retener a su expareja / Fotos: Gentileza Telemundo.

-¿Cómo se conectaron con ese lado tan difícil de sus personales?

-Carmen: Mi personaje pasó por una cantidad de cosas que cuando las leía yo decía: “Wow, qué fuerte”. Tan manipuladora pero tan vacía. Todo lo que llega a hacer por retener a un hombre. Hubo muchas cosas que me costaron como actriz. Tener un bebé que no hay vínculo pero al final se da cuenta de que era lo único real en su vida. Y está bueno mostrarles a las mujeres que una se puede equivocar y que tenemos derecho a segundas oportunidades.

-Mabel: Esta novela habló muy crudo de cosas que se romantizan todo el tiempo, como el matrimonio perfecto, la maternidad o varios temas que nunca queremos hablar y que son dolorosos. Me parece perfecto que mostraran cómo no todas las mamás aman el proceso o que todo es absolutamente maravilloso.

Mabel Moreno como Lucrecia, una mujer maltratada por su marido / Fotos: Gentileza Telemundo.

-¿Cómo filmaron con Diego Cadavid, quien hacía de tu esposo, las escenas de maltrato? ¿Las charlaban antes?

-Mabel: Había mucho respeto al hacer las escenas. Obviamente eran muy dolorosas pero fue una buena oportunidad para mostrar que el maltrato no es solamente físico. Hay muchos tipos de maltrato y poder mostrarlo en una novela que le está hablando a tanta gente es una gran responsabilidad y creo que la asumimos con la seriedad que se merecía. Me escribían muchas mujeres que me decían: “Yo sé lo que es”. Y siempre les decía: “No se queden. No esperen que la situación cambie porque no va a pasar. Salir de ahí es la gran libertad".

-¿Y vos Laura te sentiste identificada con la lucha femenina y social de Gaviota?

-Laura: Sí, sin duda me toca todo este tema femenino desde ese lugar de ella tan desprendido de querer ayudar a otras mujeres. Ella no es una protagonista que se sienta a esperar que la salven. Va para adelante y ese es un afán mío que puedo ver hoy en minúsculo en mis dos hijas. Ellas son mis dos mujeres por las que yo hoy quiero aprender y mejorar y avanzar en la vida para acompañarlas y guiarlas desde el ejemplo. Me siento muy identificada con Gaviota en todos esos temas sociales de lo que es justo y lo que debe ser. Me encantó por eso.

¿Se viene la segunda parte?

-Laura: ¡Ojalá! Nos encantaría.

-Mabel: Que nos digan porque no sabemos.

-Carmen: Lucía termina en New York así que a mí me encantaría grabar ahí (risas).

Laura Londoño como Gaviota empoderando a las mujeres / Foto: Gentileza Telemundo.

Fans de Argentina (y de los argentinos)

-Carmen, Marcelo Dos Santos, quien hacía de tu papá, es un actor argentino, ¿cómo te llevaste con él?

-Carmen: Marcelo Dos Santos wow, me quito el sombrero. Siempre he admirado su trabajo. Creo que no me pudo haber tocado un mejor papá porque fue fundamental para el desarrollo de mi personaje. Marce tiene una presencia escénica impresionante. Cuando llegaba yo decía: “Me va a manipular de verdad”. Fue una dupla increíble.

-¿Conocen Argentina?

-Laura: Yo conozco Buenos Aires. Me encantaría conocer más.

-Mabel: Yo también estuve. Conozco los lugares por la comida. Las facturas... las medialunas... me puedo comer un montón. Y yo soy carnívora así que estaba en mi salsa.

Carmen Villalobos y Marcelo Dos Santos.

-¿Mate probaste?

Mabel: Claro, me traje, tengo en mi casa.

-Laura: Yo también tengo mate.

Mabel: Y también producto de exportación: los argentinos. ¡Son muy guapos! (risas).

-Laura: ¡A mí ya me toca ir con los ojos tapados! (risas). Yo tuve un novio argentino. Maravilloso. Me trataron muy bien.

Café con aroma de mujer se emite de lunes a viernes a las 21hs (Arg.) por Telemundo Internacional.