Así es la rutina de belleza de Valentina Ferrer

Valentina Ferrer compartió en TikTok su rutina diaria de cuidado facial, en respuesta a las muchas seguidoras que le preguntaron cómo mantiene su piel radiante. “Ok bffs, les comparto mi rutina de skincare, ya que muchas preguntaron”, escribió en su video, en el que relató el paso a paso para tener una piel hidratada y glowy.

“Yo no soy la mejor para el skincare, por eso a veces me hago la loca”, confesó con humor. Valentina contó que no se cuidaba la piel “para nada” antes de quedar embarazada. “Tenía mucho tiempo y dije 'bueno, algo tengo que hacer'", relató, explicando que fue en esa etapa que empezó a interesarse por el mundo del cuidado facial. Desde entonces, se toma el tiempo para hidratar y proteger su rostro con una rutina creada especialmente para ella por su dermatóloga de confianza.

Valentina Ferrer junto a su hijo, Río

El paso a paso de la rutina de belleza de Valentina Ferrer

La modelo comienza su rutina utilizando un producto que ayuda a cerrar los poros mientras se lava la cara. “Me lo pongo en la cara por un minuto”, detalló. Luego, pasa al exfoliante, un producto que usa tres veces por semana porque, según dice, “con el exfoliante todo se absorbe diferente”. Una vez exfoliada, vuelve a lavar y secar bien la piel para prepararla para los siguientes pasos.

A continuación, Valentina aplica un mist hidratante, paso que considera clave para la humectación de la piel. “Todo este skincare que estoy haciendo es para mostrarles cómo hidrato la cara”, explicó. Después, incorpora una crema hidratante más una crema para el contorno de ojos, zona que, según ella, tiende a resecarse con facilidad.

El broche final de la rutina de la modelo e influencer es la aplicación de un serum facial, que define como “clave, chicas”, y una crema más densa, que actúa como barrera final de hidratación. A lo largo del video, la modelo mostró sus productos favoritos y dejó una recomendación importante para su audiencia: “Recuerden ir con una dermatóloga para que les diga con más detalle qué necesitan”.

Con un tono divertido y mostrando su rutina de belleza a detalle, Valentina Ferrer les mostró a sus seguidoras que el skincare no tiene por qué ser complicado para ser completo y efectivo.

F.A