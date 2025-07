Polémica por la difusión de un video de Valentina Ferrer como reina de belleza

Valentina Ferrer se volvió un ícono en TikTok. Asimismo, un video de ella de hace más de 10 años está circulando con fuerza en redes sociales y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios. Se trata de una grabación de su participación en el certamen de Miss Universo 2014, donde representó a la Argentina, y que la muestra desfilando en traje de gala y en bikini.

Las imágenes captadas hace más de una década presentan a una Valentina con una apariencia visiblemente distinta a la que hoy comparte en sus redes. Ese contraste fue el eje de la conversación en plataformas como TikTok e Instagram, donde muchos internautas se refirieron a los cambios físicos que ha experimentado a lo largo del tiempo, atribuyéndolos, en algunos casos, a procedimientos estéticos.

El video de Valentina Ferrer como reina de belleza

Entre los comentarios más repetidos se encuentran frases como: “Parece otra mujer”, “Está irreconocible”, o “Si no dicen el nombre, no me entero de que es la pareja de J Balvin”. Otros usuarios, en cambio, argumentaron que los cambios se deben al paso del tiempo y a diferencias de estilo: “Se ve distinta porque era muy joven”, “Es por el color de cabello, ahora lo tiene natural”, y “Siempre fue hermosa”.

Varios señalaron distinciones puntuales como una supuesta rinoplastia, la pérdida de peso y el cambio en el tono de cabello, que actualmente luce en su color castaño natural. También destacaron su evolución estética, ya que en la actualidad suele vestir con marcas de lujo y ha participado de eventos internacionales como el Fashion Week de París en 2025, consolidándose como una de las modelos argentinas con mayor proyección internacional.

Sin embargo, el video también reabrió el debate sobre los estándares de belleza en la industria del entretenimiento y la presión estética a la que suelen estar expuestas las figuras públicas. Algunos usuarios recordaron que en 2014 Valentina tenía apenas 20 años y destacaron su belleza de aquella época como parte de un proceso de crecimiento y cambio personal.

Desde que se hizo pública su relación con J Balvin en 2018, Valentina Ferrer ha mantenido una exposición mediática intermitente. La pareja se conoció durante la grabación del videoclip Sigo extrañándote, en 2017, y desde entonces construyó una relación sólida. En 2021, nació su hijo Río, un hecho que marcó un giro en su vida personal y en su presencia digital.

