Regresó a la Argentina, cambió su perfil y apuesta a su carrera como actriz, así está hoy Fini Bocchino, la hija de Andrea Frigerio

El exclusivo evento fashionista de Jazmin Chebar y Edgardo Giménez tuvo una invitada muy especial, que se robó la atención de los presentes. Fini Bocchino, la hija de Andrea Frigerio, regresó a la Argentina, tras haber vivido en Europa durante tres años. En las últimas horas, demostró su pasión por la moda, mientras sigue creciendo en su carrera como actriz, siguiendo los pasos de su mamá.

Así es la vida de Fini Bocchino, la hija de Andrea Frigerio

Josefina "Fini" Bocchino es fruto del amor de Andrea Frigerio y Lucas Bocchino. En 1997, nació la joven que incursionó en el arte y el modelaje. Su pasión por la actuación vino de la mano de su mamá, a quien identifica como su inspiración a la hora de cumplir sus sueños. En 2018, participó de sus primeras películas "Soy Tóxica" y "Leal". Por eso, y con el apoyo de su familia, alrededor del 2019, decidió irse a vivir a Madrid, España. Allí, incursionó un poco más en diferentes ámbitos y conoció a su expareja, el chef Ignacio Crespo Campos.

Sin embargo, su amor por la actuación creció con el correr de los años, y decidió volver a la Argentina para seguir creciendo junto a su mayor guía en la carrera. De esta manera, lo dejó todo en crecer en lo que amaba, y comenzó a demostrar su pasión, sobre todo, en el teatro. En su cuenta de Instagram, no duda en compartir sus gustos personales y las presentaciones que realiza junto a su equipo de trabajo. Finalmente, en el 2024, compartió pantalla por primera vez con su mamá, con la película "Una jirafa en el balcón". Si bien no compartieron escenas, ambas contaron lo emocionadas que estaban por haber podido trabajar juntas.

"Hay veces que decís, mi mamá es actriz, yo no voy a ir por este lado y, de hecho, me pasaba eso. Me crié con el teatro, yo me fui a viajar y siempre iba a algún que otro seminario, taller, escuela. Lo último que hice en Francia fue como un intensivo que, al terminar, dije: 'basta, yo soy actriz, es ahora, me quiero dedicar a esto, y en Argentina'", había contado en conversaciones con el medio de comunicación Hoy, cuando fue el estreno de la película. En la actualidad, la joven sigue creciendo en la actuación, mientras disfruta de su nueva relación con Conrado Dell Aqua, el hombre que conquistó su corazón.

Fini Bocchino expresó sus deseos por quedarse a vivir en la Argentina, para poder crecer como su mamá en el mundo de la actuación, sobre todo del teatro. Mientras tanto, hace apariciones en varios eventos exclusivos de moda, y demuestra que es una apasionada de lo fashionista y canchero. En las fotografías que comparte en su Instagram, no duda en mostrar sus vacaciones, obras de teatro y looks que luce para eventos especiales.

