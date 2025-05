Pampita volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales, tras reivindicar el poncho como una de las prendas ideales de la temporada. La modelo lució un top manga larga de lana, total white, con estilo similar al abrigo. Las imágenes se viralizaron rápidamente, muchos usuarios consideraron que era la mejor combinación para las bajas temperaturas y le dejaron muchísimos halagos en comentarios. Fue por eso que eligieron otros tres looks de la modelo, donde puso al poncho como protagonista del outfit.

El top sweater-poncho de Pampita

Los tres looks con el poncho tradicional de Pampita

El poncho es una de las prendas tradicionales de la Argentina, que se reivindicó en las últimas temporadas de invierno en la moda sofisticada. Muchas celebridades comenzaron a lucirlas como abrigo en sus atuendos de estilo campestre y elegante. Una de ellas fue Pampita, quien no solo lo impulsó con sombrero vaquero y looks adecuados, sino que además realizó una cápsula de sus elecciones favoritas con una reconocida marca. En colores pasteles o naturales, luce los diferentes diseños para looks distintos.

El look rosa pastel de Pampita

Un ejemplo es cuando participó de la final del Abierto de Polo. Para el importante evento, llegó de la mano con Martín Pepa, su nuevo novio, y abrió la tendencia del poncho como una forma de lucir lujosa y adecuada a la actividad al aire libre. Por eso, decidió ir por un vestido al cuerpo sin mangas, que le resaltó su silueta, con detalles en encaje. Junto a sus lentes de sol, combinó su look con collares dorados con dije en forma de triángulo. Finalmente, lo cerró con el abrigo tendencia, con el que demostró su amor por la prenda tradicional.

El poncho elegante de Pampita

Sin embargo, también decidió probar el poncho en un look más casual y alejado de cualquier estilo que hubiera vestido antes. Para una publicidad de su cápsula, mostró el manto cloudy, un diseño triangular pura lana, que le llega a los talones de los pies. Debajo del abrigo, lució unos pantalones holgados color beige con una camisa marrón oscura suelta. Por último, cerro el outfit con sus alpargatas favoritas, que continuaban con la combinación elegida.

El poncho en un look casual de Pampita

De esta manera, Pampita demostró que el poncho es uno de las prendas ideales para la temporada de invierno, y no debe quedar solo como tradicional. La modelo logra tomar sus favoritos y transformarlos en tendencia, ya que busca la comodidad y elegancia en cada uno de sus looks. Fue así que logró construir una comunidad de más de 8 millones de seguidores. Todos ellos no dudaron en aplaudir sus elecciones y halagan en todo momento los posteos que sube mostrando sus combinaciones favoritas.

