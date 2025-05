En una nueva edición de +Caras, Alejandro Awada fue el invitado especial del ciclo conducido por Héctor Maugeri. En una entrevista tan íntima como reveladora, el reconocido actor de 63 años repasó su historia personal y profesional, y habló sin filtros de los momentos más duros de su vida, incluyendo su lucha contra las adicciones, su vínculo con la muerte y el lugar fundamental que la actuación tuvo para poder salir adelante.

Alejandro Awada y la búsqueda del sentido de la vida

Awada, que actualmente forma parte de la obra teatral Match for Love, dirigida por Miguel Ángel Solá, compartió cómo en su juventud le costó encontrar su lugar en el mundo. “No encontraba mi espacio, me ocupé de romper cada uno de mis espacios de vida”, recordó. A los 18 años, ingresó a trabajar en la empresa textil de su padre, Abraham Awada, pero pronto se dio cuenta de que ese tampoco era su camino. Fue recién al descubrir la actuación que logró sentirse contenido. “De no haber sido por la actuación no sé lo que hubiera pasado conmigo”, confesó, dileneando la profundidad de sus problemas.

En ese sentido, y con una honestidad brutal, el actor habló también de su relación con las drogas. “El tema de las adicciones era romperme a pesar de todo, era lastimarme, no quererme, no cuidarme”, dijo. En esa situación de plena oscuridad, asegura, el arte lo llevó a buscar una salida y lo impulsó a sanar. “El teatro me salvó la vida. Es maravilloso”, sostuvo.

Alejandro Awada: “El teatro me salvó la vida”.

Su capacidad para interpretar a villanos, personajes complejos y oscuros, como el siniestro Arquímedes Puccio en Historia de un clan, está directamente relacionada con su propia experiencia de vida. “Soy muy sensible. Sé de lugares oscuros. Puedo expresar, meterme en situaciones íntimas, profundas, no gratas… y salir limpio y riendo. Esto por haber conocido la luz, al conocer la luz puedo expresar la oscuridad”, explicó.

En el diálogo con Maugeri, también recordó el rol clave que tuvieron su hija Nai Awada y la terapia en su proceso de transformación. “Tuve la dicha de tener un muy buen psicólogo que me dijo que si quería ser actor, me tenía que querer y mucho. Y lo hice”. Fue a partir de ese momento que comenzó un camino de introspección y perdón: “Me pude perdonar a mí mismo, y ahí empecé a perdonar de verdad. Siento que soy una buena persona porque aprendí a perdonar”.

Alejandro Awada: “Al conocer la luz puedo expresar la oscuridad”.

Alejandro Awada revela si alguna vez quiso quitarse la vida

Habido superado aquellos episodios oscuros de su vida, el actor no duda en reconocer que, en su momento, estuvo cerca de la muerte: “Tuve un ‘jueguito’ con la señora (muerte), un coqueteo. Nos saludamos de lejos, fue horrible”, expresó con crudeza, pero también con gratitud por haber podido salir de ese lugar.

Alejandro Awada habló de su pasado con las adicciones y reveló si quiso quitarse la vida.

Hacia el final, el hermano mayor de Juliana Awada dejó un mensaje directo para los jóvenes: “Las adicciones fueron una pérdida de tiempo y de salud muy grande. A los jóvenes les digo: no se metan ahí, métanse a la luz”. Y reflexionó sobre el presente del país: “Nuestra sociedad está muy atacada por los vicios, las drogas. Espero que cada uno de los jóvenes inicie un camino de aprendizaje. Hay que pedir ayuda, a la familia si se puede y a un buen terapeuta”.

Con la humildad que lo caracteriza, Alejandro Awada dejó en claro que, pese a las sombras, siempre hay una salida. Y que el arte —en su caso, el teatro— puede ser una poderosa herramienta para sanar, reconstruirse y volver a elegir la vida.