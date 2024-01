Julieta Poggio y Fran Stoessel protagonizaron las noticias de todos los medios a principios de septiembre pasado cuando comenzó a correr el rumor de que se habían besado en un boliche. La ex Gran Hermano y el hermano de Tini Stoessel se convirtieron así en el foco de atención y fueron consultados varias veces sobre un posible romance entre ellos.

Julieta Poggio y Fran Stoessel.

"Son rumores de soltería. Nos cruzamos en un boliche y nos estamos conociendo como amigos, nada más", señaló Julieta Poggio en ese entonces. Y continuó: "Me parece lindo y está todo súper bien con él pero no estoy saliendo con nadie ni pienso en noviazgo".

Luego, la actriz señaló: "Me acostumbré a la soltería, estoy enfocada en mi trabajo y en mí. No conozco a Tini Stoessel pero soy una fan más de sus canciones como tantas chicas”.

El comentario de Fran Stoessel

Fran Stoessel fue entrevistado por Zaira Nara y el equipo del nuevo streaming "Rumis", donde por supuesto tuvo que responder a la consulta de qué sucedió con Julieta Poggio y si tendría algo con ella.

"Es una mujer atractiva", aseguró el hermano de Tini Stoessel. Y agregó: "Hoy no podría salir con nadie".

"¿Podría llegar a ser una chica que reúna las condiciones como para (salir)? ¿O no?", preguntó la hermana de Wanda Nara. Y el influencer respondió: "Es una pregunta profunda. Para responderla debería haberla conocido más, que no fue así. Así que no te podría responder".

Seguido a esto, Zaira Nara le indicó que esta semana también los visitará la ex Gran Hermano y dijo: "Vos casi que fuiste pareja con Juli para nosotros". Y Fran Stoessel dejó en claro: "Para ustedes".

Sin dudas, Julieta Poggio responderá sobre esto en su participación en "Rumis".