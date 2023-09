En las últimas semanas han surgido rumores sobre una posible relación entre Julieta Poggio y Fran Stoessel, tras ser vistos a los besos en la fiesta de la Bresh. Para descubrir el misterio que rodea el supuesto romance entre la exparticipante de Gran Hermano 2022, y el hermano de la famosa cantante Tini Stoessel, fueron utilizadas las cartas de tarot, para buscar respuestas o predecir el futuro de la posible pareja.

Es importante destacar que las especulaciones aumentaron y comenzaron a circular debido a imágenes compartidas en las redes sociales que indicarían el inicio de un nuevo amor. Además, la reciente presencia de Julieta en el cumpleaños de un amigo cercano de Fran intensificó aún más este rumor.

Julieta Poggio y Fran Stoessel

Qué dijo el tarot sobre el supuesto romance entre Julieta Poggio y Fran Stoessel

En el programa de televisión “Mañanísima” de Ciudad Magazine, invitaron a la reconocida tarotista Fabiana Aquín para encontrar respuestas sobre la relación entre Julieta Poggio y Fran Stoessel. Con sus cartas como aliadas, afirmó que entre la exconcursante de Gran Hermano y Fran existe algo más que solo amistad, describiéndolos como "amigos con derechos".

Además, señaló que ambos están en la etapa inicial de la relación, en proceso de conocerse más a fondo. También, la tarotista sacó el naipe 42 del tarot egipcio del mazo, el arcano menor "preeminencia", indicando que las perspectivas para Poggio en esta relación son positivas. Sin embargo, no obtuvo más detalles sobre la relación. "Son amigos con derechos. Se están conociendo", comentó Fabiana Aquín.

Asimismo, Fabiana Aquín aprovechó para revelar otro rumor en relación con Julieta Poggio. Se trata del supuesto romance con su colega Marcos Ginocchio, el cual nunca fue confirmado pero era objeto del ojo mediático.

En este caso, la tarotista aseguró firmemente que no hay indicios de un posible amorío entre ellos y no cree que los haya a futuro. Sin embargo, a pesar de las especulaciones sobre este nuevo amor, Fran Stoessel y Julieta Poggio no han hecho oficial su romance. "Ahí no va a pasar nada, no veo que pase algo", expresó Aquín sobre los exhermanitos.

P.C