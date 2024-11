Ángel de Brito y Pepe Ochoa lanzaron la primicia, en LAM, de que Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por violencia de género y con una orden de desalojo para él deje entrar a la modelo a su vivienda dentro del Chateu Libertador. Luego de esta situación, la conductora de "Bake Off Famosos" realizó un comunicado en su cuenta de Instagram en el pidió a la Justicia que los medios no mencionen los nombres de sus hijos menores en acontecimientos que no habrían sucedido.

La notificación que recibió el actual futbolista del Galatasaray de Turquía expresa, según a lo que tuvo acceso Teleshow, que deje reingresar a la empresaria a su domicilio y demás cuestiones escritas en un papel que le llegaron al deportista.

Wanda Nara.

Qué le ordenó la Justicia a Mauro Icardi tras la denuncia de Wanda Nara

Un nuevo capítulo se suma a la historia amorosa entre Mauro Icardi y Wanda Nara, que no están juntos desde hace unos meses y que ahora los tienen enfrentados en judicialmente en la República Argentina. En medio del nuevo romance de la modelo con L-Gante, sucede que el excompañero de Lionel Messi en el París Saint-Germain fue notificado por la Justicia para que abandone el departamento de su expareja y "se abstenga de actos de perturbación o intimidación directa o indirecta respecto a Wanda Nara".

En otra parte de la cédula que notifica al jugador se expresa que permita "“el reingreso de Wanda Nara a su domicilio en Avda. del Libertador y se lo convoca a una audiencia para el próximo 15 de noviembre a las 10 de la mañana”.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

En el retorno de las mini vacaciones con Jamaica y L-Gante, Wanda Nara se dirigió como cada vez que está en la Argentina a su departamento que posee en su haber en el Chateau Libertador y cuándo llegó se habría encontrado con el jugador y en ese mismo momento afirman que se habría dado una discusión que hizo que ella se dirija hacia su propiedad en Nordelta adquirida por la artista post ruptura amorosa con Maxi López, con quien también se casó, divorció y tuvo tres hijos.

Frente a esto, Mauro Icardi abandonó la vivienda, Wanda Nara tuvo acceso a la misma y transita diferentes instancias con su abogada defensora, Ana Rosenfeld, con la que se hará presente este 15 de noviembre en la audiencia que convocada por la Justicia y que cita a la actual novia de L-Gante y el futbolista profesional del Galatasaray de Turquía.

BL