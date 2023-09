Julieta Poggio fue una de las figuras elegidas por la audiencia digital en los Premios Más Likeados de Caras, vestida por Gustavo Pucheta, bajo el estilismo de Lucas Mata.

"Mi vida cambió en un cien por ciento. Estoy trabajando de lo que amo, lo que siempre soñé. Estoy muy agradecida a las oportunidades que tuve. Por eso trato de disfrutar y dar lo máximo en cada momento. Con Lucas hacemos una hermosa fusión: siempre queremos dar shows con mi look, con la idea de más es más", celebró Julieta, quien protagoniza uno de los éxitos en calle Corrientes, "Coqueluche".

Julieta Poggio habló de su supuesto romance con Fran Stoessel

En medio de la vorágine de su carrera, Julieta Poggio se refirió a los rumores que la vincularon con Fran Stoessel, besándose en un boliche de la Costanera Norte durante la noche del viernes.

Julieta Poggio deslumbrante en Los Más Likeados.

"Son rumores de soltería. Me parece lindo Fran, nos estamos conociendo, está todo súper bien con él pero no pienso en noviazgo, me acostumbré a la soltería, estoy enfocada en mi trabajo y en mí. No conozco a 'Tini' Stoessel pero soy una fan más de sus canciones como tantas chicas”.

En los Premios que tuvieron lugar el lunes 4 de septiembre en Masaii, un exclusivo restó de San Isidro, Julieta se reencontró con sus excompañeros en el reality, Marcos Ginocchio, Romina Uhrig, Nacho Castañares y "La Tora" Villar. Luego Julieta, Nacho y "La Tora" fueron a hacer el programa de streaming "Fuera de joda" junto a Daniela Celis, con la visita especial de Santiago del Moro y Ginocchio. En dicha emisión, Del Moro anunció que la nueva edición de "Gran Hermano" será en diciembre por Telefe.

Julieta Poggio.

"Me gustaría ser panelista del próximo GH o poder estar de alguna manera. A su vez, hacer ficción es mi asignatura pendiente así qué ojalá que algún día se dé", concluyó quien es fan de Britney Spears y Christina Aguilera, de la ropa vintage, las ferias y la moda de los 2000.

Fotos Premios +Likeados: Federico De Bártolo/Ernesto Pagés