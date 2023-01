Comenzó a filmarse la segunda temporada de “Sex and the City” y traerá inesperadas sorpresas

Tras el éxito de la primera temporada de “And Just Like That…” comenzó el rodaje de la segunda parte. De acuerdo con las imágenes que se pueden ver en las distintas cuentas de Instagram, estos episodios vienen con grandes sorpresas. En las calles de Nueva York se pudo ver a Sarah Jessica Parker y John Corbett, lo que indica que habrá una segunda oportunidad para Carrie y Aidan.

En la primera temporada, Carrie quedó abatida con la inesperada muerte de Mr. Big, luego del duelo, todo indica que en esta temporada el amor llega a su puerta, o un viejo amor regresa a su puerta, y volverá a sonreír. Todo un guiño con el pasado del personaje que interpreta Sarah Jessica Parker, una estrategia para los nostálgicos que la ver las imágenes ya expresaron su euforia por esta pareja, pues los seguidores de la serie aseguran que Carrie se debería haber casado con Aidan, personaje que interpreta John Corbett.

La pareja de Carrie y Aidan años atrás.

La cuenta de Instagram, justlikethatmax publicó varias fotos de la emblemática pareja con una leyenda que decía: “Shh. No se lo digas a nadie”, rápidamente la pareja conformada por de Sarah Jessica Parker y John Corbett, tomados de la mano y caminando por la calles de Nueva York se llenaron de comentarios y likes.

Entre los comentarios se pudo leer “OMG”, escribió una seguidora que expresó: “Aidan: el amor sano gana ``, pero el que más expectativas generó fue el de la propia Sarah Jessica Parker que publicó: “Shhhh. X, SJ”.

El actor Corbett, de 61 años, interpreta a un carpintero, si bien se pensó que estaría en la primera temporada eso no se dio, en declaraciones él había afirmado que tendría un rol y luego se tuvo que disculpar. En esta segunda entrega al parecer llega su turno y se verá si la periodista y el carpintero reviven una historia de amor.

Sarah Jessica Parker y John Corbett en las calles de Nueva York, durante la filmación de la segunda temporada de “And Just Like That...”

Se la puede ver a Sarah Jessica Parker dando cátedra de estilismo. La actriz lleva una imponente capa fucsia con volados, y unas botas altas, que serán un must de la temporada. El actor lució un pantalón azul y una campera con bolsillos, el mismo estilo que su personaje de antaño.

GR