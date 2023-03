Gonzalo Valenzuela presentó a sus hijos Alí, Silvestre y Anka en la TV: "Es el mejor del mundo"

Gonzalo Valenzuela participó de una entrevista para el programa chileno "De tú a tú" y presentó oficialmente a sus hijos Alí, Silvestre y Anka, quien tuvo con su última pareja María Omegna.

El actor dio la nota en Buenos Aires, donde está pasando sus días junto a sus niños. El ex marido de Juana Viale contó cuáles son las pasiones de sus dos varones y reveló que a ambos le gustan los deportes como el skate y escalar.

"Le gusta la adrenalina, cuando tenía 10 años me pidió tirarse de un paracaídas", dijo en referencia a Silvestre, el mayor.

Los hijos de Gonzalo Valenzuela y Juana Viale en la TV chilena

Luego, Gonzalo Valenzuela reveló que la convivencia entre los dos varones no era la mejor hasta que el mayor se mudó con él un año a Chile. "Se echaron mucho de menos", dijo. "Es el mejor papá del mundo", dijeron los hijos de Juana Viale.

Alí, el menor de Gonzalo Valenzuela

Gonzalo Valenzuela habló de la pérdida de Ringo

Antes del nacimiento de Alí, Gonzalo Valenzuela y Juana Viale esperaban a Ringo, su segundo hijo. Sin embargo, el pequeño falleció en el parto lo que, como es obvio, marcó un antes y un después en la pareja.

“Cuando pasó lo de Ringo fue durísimo, él fallece en el parto. Nosotros vivíamos lejos, en Del Viso, a unos 40 minutos de Buenos Aires, y fue una negligencia médica, absolutamente”, comenzó explicando Valenzuela en otra parte de la entrevista.

“La veía a Juana que estaba metida en la tina con contracciones muy seguidas, y la partera me decía que no fuéramos a la clínica, que podíamos ir mañana, que estuviéramos tranquilos. Me mandó a comprar unos remedios, se los di y seguía con las contracciones”, agregó sobre ese fatal momento.