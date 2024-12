El 11 de septiembre de 2001, mientras el mundo se estremecía por los atentados a las Torres Gemelas, un momento icónico de la televisión argentina también quedaba grabado en la memoria colectiva. Carolina Chiappetta, participante de “Gran Hermano”, salió de la casa tras 43 días de aislamiento y fue recibida en vivo por la conductora Soledad Silveyra, quien le dio una noticia que cambiaria su percepción del mundo:

“Caro, estuviste 43 días en la casa y tengo que darte una noticia que ha conmovido al mundo entero: dos aviones chocaron contra las Torres Gemelas, se derrumbaron. Imagínate cómo está el mundo, estamos todos rogando por la paz. Vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros, te imaginarás el estado en el que se encuentra el pueblo norteamericano”.

Estas palabras, pronunciadas con la intensidad y dramatismo característicos de “Solita”, pasaron a la historia como uno de los momentos más recordados y comentados de la televisión argentina,

La reacción de Carolina Chiappetta: miedo e incredulidad

En ese instante, Carolina, visiblemente desconcertada, intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Después de semanas encerrada en la casa del reality, sin acceso a noticias del exterior, pensó que el mundo estaba en guerra. Incluso llegó a temer que su exnovio, mencionada por Silveyra durante la entrevista, estuviera entre las víctimas del ataque.

“Yo salí de estar encerrada, vos imaginate el contexto… Salía de estar 50 días encerrada, la gente, la primera que veo que me abraza es ella. Me dice ‘tranquila’, me entra a hacer preguntas de mi experiencia por la casa. Después me pregunta por un exnovio con el cual yo me peleé para entrar y me pega lo de las Torres Gemelas justo al lado”, recordó Carolina años después en una entrevista con Infobae.

A sus 44 años, Carolina aún revive ese momento de Gran Hermano con una mezcla de nostalgia y ternura. “A veces me da mucha ternura y me dan ganas de decirme a mí ahí ‘tranquila, que no pasa nada’ porque el miedo que sentí en ese momento...”, confesó.

De tragedia a meme viral

Con el tiempo, aquel episodio de Gran Hermano se convirtió en un clásico que resurge en casa aniversario del 11/9. Las redes sociales lo reviven con memes y comentarios sobre el peculiar tono de Solita al comunicar una noticia de tal magnitud.

Sin embargo, Carolina ha sabido tomarse el asunto con humor y aceptación. Hoy, lejos de renegar de ese pasado, asegura que entiende por qué el momento sigue siendo tan viral: “Es algo que marcó a todos, y yo quedé ahí, en medio de eso. Fue un instante único, por más extraño que haya sido”.

A más de dos décadas de aquel día, la frase “Vas a tener que hacerte fuerte” se mantiene como una de las más recordadas del reality, no solo por lo impactante del contexto, sino por cómo reflejó la conexión entre la televisión, los eventos globales y las emociones humanas.

Carolina Chiappetta, hoy alejada del foto mediático, continua siendo recordada por este peculiar capitulo de la historia de la televisión argentina, un ejemplo de como Gran Hermano puede trascender sus propias fronteras para formar parte de la cultura popular.

