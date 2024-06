Lionel Ferro sorprendió a su pareja, Amira Chediak, con la propuesta de casamiento más romántica. Y es que el influencer, actor y cantante preparó junto a un gran equipo una puesta de escena que transformó al pedido de mano en un pasaje digno de película. La pareja lleva casi 8 años de amor y formó una familia junto a sus hijos Roma (5) y Donato (2 y medio).

Lionel Ferro y Amira Chediak

La palabra de Amira, tras la gran sorpresa y emoción

“No lo podía creer. Me habían llevado engañada. Lío me dijo que íbamos a pasar el Día del Padre en el hotel”, le contó la modelo a CARAS sobre el momento que vivieron en Sheraton Pilar, donde un enorme corazón de flores contenía el inolvidable “Will you marry me” y frente al cual Lío se arrodilló hacia su amada. Todo sucedió mientras de fondo podía escucharse "Casamiento", el nuevo tema que Lio compuso para su futura mujer.

Así fue la puesta en escena del gran momento de la pareja.

La reacción de Amira fue grabada para el videoclip de la nueva canción de Ferro, “Casamiento”, que fue tendencia en Youtube.

“Roma tuvo también una pequeña participación en la canción. Me agarró una emoción tan grande… no podía parar de llorar. Porque no fue solo el hecho de que me pida casamiento, si no que el estar ahí con mis dos hijos fue mágico. Y que ellos hayan sido partícipes y cómplices de su papá. Hicieron los tres un laburo impecable”, confesó Amira.

Lionel y Amira junto a sus hijos, Roma y Donato.

"En algún momento charlamos de casarnos y sabíamos que iba a suceder, pero no era algo que teníamos en mente. Ya tenemos dos hijos, más unión que esa no hay…pero me encantó. Siempre quise casarme así que fue un momento hermoso. Nunca me imaginé esto. Soy muy pisciana y me encanta el amor y todo lo romántico. Fue estar en un cuento de ha das”, agregó Chediak.

Hacía unos dos meses que Ferro venía planificando esta sorpresa para su mujer.

“Lo primero que hice fue componer la canción para pedirle matrimonio. Yo quise transmitir un mensaje de amor, eso me pareció interesante, entre tanta pelea y chisme que vemos en las redes sociales...Cuando vi la reacción de Ami fue tal cual la imaginé, porque la conozco mucho. Me había imaginado todo en mi cabeza”, admitió el influencer y actor, quien agradeció a Nuria y Cristian de @livinggardenmobiliario “por ayudarme a hacer esto posible”.

La pareja junto a Cristian y Nuria de @livinggardenmobiliario

Feliz, Amira le adelantó en exclusiva a CARAS cuándo será la boda y quien realizará su vestido de novia.

“Después de ese día y respecto a poner fecha para la fiesta se me vino a la mente marzo, porque el clima es hermoso y porque no hace ni tanto calor ni tanto frío. Además, tengo nueve meses para organizarlo y la verdad es que no quiero estresarme, sino todo lo contrario, disfrutar de todo el proceso. Es más, en un rato viene nuestra primera wedding planner. ¡Re ansiosa!” (risas) También hablé con Santiago Artemis para el vestido…ya tengo casi todo ¡en tres días que me propusieron ya organicé el casamiento entero!”, concluyó la modelo, aún emocionada con lo vivido.

Agradecimientos: @livinggardenmobiliario (a cargo de toda la organización, y gestión con el Hotel Sheraton Pilar, coordinación de tiempos, proveedores y ambientación) @sheratonpilar, @antonellagarcezfotografia @ladypia @sweetflowersdecoparty @gonzalogarcez.djs @neonled.first @bycynthia_d @livinggardenchocolatie