Cómo fue el reencuentro entre Locho Loccisano y Emily Lucius: "Te felicito"

No es secreto para nadie lo mal que la pasó Emily Lucius por las agresiones recibidas de parte de los fans de Locho Loccisano a raíz de diferentes actitudes que tuvo para con él dentro de "El Hotel de los Famosos". Sin embargo, se volvieron a encontrar personalmente.

Locho Loccisano forma parte del jurado de "Canta Conmigo Ahora", fue una de las últimas incorporaciones de Marcelo Tinelli, mientras que Emily Lucius es la host digital del programa, por lo que se cruzarán a diario en los pasillos del estudio doonde graban el certamen de canto.

La influencer fue en busca de la palabra de su excompañero para generar contenido para las redes de "Canta Conmigo Ahora" y apenas empezó la entrevista expresó: "Locho querido, bienvenido, ¿cómo estas?". El novio de Majo Martino le respondió que estaba muy contento de poder ser parte de este nuevo proyecto.

Pero seguido a eso, Emily expresó: "Te felicito Locho querido, estoy muy contenta de que estés acá". "Muchas gracias", se limitó a responder el jurado del porgrama. Aunque ambos se tomaron de las manos y sonrieron, los fanáticos de "El Hotel de los Famosos" no les creyeron nada.

La reacción de los seguidores al ver la entrevista que Emily le hizo a Locho

Como era de esperarse, las reacciones en la publicación de la entrevista no se hicieron esperar. Los fanáticos de Locho no perdonan a Emily y le hicieron notar su desprecio en los comentarios.

"Fuera Emily, no me gusta para nada, no debería estar ahí", "Grande Locho, no se paga con la misma moneda. Eso te hace groso, y empático. No puedo decir lo mismo de la mediocre notera", "Emily trucha", "El saludo más careta", fueron algunas de las intervenciones del público. Aunque también estuvieron quienes repudian este tipo de comentarios y expresaron: "No al bullying". De esa forma manifestaron su apoyo a Emily.