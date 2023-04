El final de la relación de la China Suárez y Rusherking sigue sumando episodios. Ahora, se revelaron más detalles de este desenlace y de la pelea que marcó el final después de un año de intenso amor.

Según reveló Guido Zaffora en Intrusos, todo se desencadenó el día que el cantante se presentaba en el Movistar Arena, en pleno ensayo. Como ya se dijo, en ese momento la actriz y el cantante tenían planeado presentar su tema Hipnotizados con una pasarela en el escenario.

" Ese día tenía que cantar. La China Suárez llega al ensayo a las 6 de la tarde. Hubo una situación que no gustó mucho con el sonido, cuestiones técnicas. Ella se enoja y le empieza a recriminar mensajes que le llegaban a Rusherking de otras chicas. El ensayo quedó a un costado. Empiezan a sacar a la gente que estaban en el escenario. Ella le dice 'Si vos seguís así esta noche no canto'. El se puso muy nervioso. Ella se va y cumplió la promesa", comenzó contando Zaffora.

" Esto se vuelve muy conflictivo para él. La trata de poco leal, de poco compañera, 'no me podés hacer esto'", siguió Guido y Maite Peñoñori aportó: "El otro reclamo es que no lo ayudó a mucho a promocionar el Movistar Arena".

Luego, el panelista continuó con el relato. "El fin de semana no le habló a la China, él empezó a darse cuenta que no era la relación que él no quería, no sintió el apoyo", disparó.

Qué dice el entorno de Rusherking sobre la China Suárez

Horas antes de la revelación de estos detalles, en Socios del espectáculo la periodista Paula Varela aseguró que conocía la opinión de las amigas de Rusherking sobre la China Suárez.

“Él empieza a ir solo a las Bresh porque La China no lo puede acompañar y demás y empieza a haber algunos mensajitos con chicas de su edad. Ellas la ven a La China como una señora grande para una chica de 21, 22 años, con una mujer con tres hijos por más que La China sea divina, espléndida y joven”, contó la periodista sobre el final de la relación.

“Volviendo a las amigas de Rusher, ¿es cierto que le dijeron la frase a Rusher ‘largá a esa vieja’?”, indagó Rodrigo Lussich sobre lo que trascendió y que le habrían dicho al cantante. “Un poquito así, es un textual fuerte”, le contestó Paula.

