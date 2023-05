Cristina Pérez (49) y Luis Petri (46) posaron con Julián (15) en Mendoza, a los pies de la Cordillera de los Andes, durante su soñada celebración de compromiso. El adolescente (fruto de una relación anterior del político), es la gran debilidad del ex diputado y precandidato a Gobernador por Mendoza: “Él es el motivo por el que cada día arranco y a su vez la razón por la que tanto me cuesta dejar la provincia cada semana”.

Cristina Pérez y Luis Petri

A Cristina Pérez no le fue difícil relacionarse con el joven, que según la periodista, “se la hizo fácil”. “Julián está en la edad de crecimiento, en pleno descubrimiento, está llena de fascinación. A pesar de que es hijo único, no tiene nada de esas cosas que suelen tener los hijos únicos. Es amoroso, me sorprendió. Me hizo todo fácil, no tuve que conquistarlo”, confesó Pérez en una entrevista.

Cristina Pérez y Luis Petri

Cómo es el apodo con el que Cristina Pérez llama al hijo de Petri

Cristina Pérez está integrada al dúo que Luis Petri formó con su hijo y hasta le adjudicó un tierno apodo, “El Principito”.

“Amor total Luis Petri y the Little Prince, Julián”, escribió en una oportunidad sobre la foto en la que se mostraba abrazada a su pareja y su hijo.

Cristina Pérez y Luis Petri junto a su hijo

Cuando se la consultó en reiteradas ocasiones sobre su decisión de no ser mamá, Cristina Pérez siempre fue contundente. “Son comentarios que pertenecen a un mundo del pasado. En la actualidad pasa todo lo contrario. Existen muchas chicas que admiten que no quieren tener hijos , y nadie hace un escándalo. En ese sentido, soy como una adelantada (Risas)”, había respondido en una oportunidad.



Fotos: Martín Orozco