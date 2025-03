Francisco Hauque y Anahí Aquino Laprida, la pareja que había sido detenida en el operativo montado por Elías Piccirillo para evitar pagar una deuda millonaria, brindaron una entrevista en “Mujeres Argentinas”. En diálogo con María Belén Ludueña, no solo relataron los dramáticos detalles de su arresto y los días que pasaron en prisión, sino que también desmintieron la versión de Jesica Cirio, quien intentó desvincularse por completo de ellos.

Laprida fue clara al describir sus encuentros con Cirio: “Nosotros la habíamos visto dos veces: fuimos a su casa y también al cumpleaños de su hija en noviembre”. Explicó que en una ocasión almorzaron en la casa de la modelo un domingo, junto a sus hijos, aunque la hija de Cirio no estuvo presente. "Después, en noviembre, nos invitó al cumpleaños de Chloe", agregó.

Sin embargo, la versión de la ex del financista detenido, difundida por su entorno legal, sostenía que nunca los había visto. El abogado de la pareja, Carlos Pousa, intervino para subrayar la contradicción: “Ella dice que nunca los vio, que no los conoce. Los desconoce completamente, según su abogado y algunos periodistas”.

La conductora del programa, señaló otra versión: “Tuve una charla con una de las mejores amigas de Jessica, quien admitió que sí los había visto, aunque solo en un evento”. El letrado insistió en que “eso fue después de que yo dije que en uno de los eventos que se cruzaron estaba yo presente”.

La noche en la que Francisco Hauque y Anahí Laprida fueron detenidos

El relato más impactante fue el de la detención de Hauque y Laprida, ocurrida el 17 de enero después de una cena con Elías Piccirillo. Francisco recordó el momento en que fueron interceptados por las fuerzas de seguridad: “Salimos del hotel y, a media cuadra, un móvil nos bloqueó sin motivo aparente”.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo.

Anahí, visiblemente emocionada, detalló la escena: “Eran ocho policías. Iba manejando cuando vi un auto sin luces, y ya me pareció raro. A la media cuadra, pone la sirena y me atraviesa otro auto por delante. Pensé que nos iban a secuestrar porque eran autos de civil. La verdad me asusté mucho”.

La mujer describió el trato agresivo que recibieron: “Cuando bajaron, algunos oficiales estaban de civil y otros tenían un chaleco. Fueron muy violentos. Nos manotearon las puertas para que las abramos. Nos querían hacer bajar a toda costa, se pusieron muy agresivos, muy violentos y nos bajamos”.

Anahí Laprida, pareja de Francisco Hauque, desmintió a Jesica Cirio en Mañanas Argentinas.

La denunciante pasó siete días detenida y relató las secuelas físicas y emocionales de esa experiencia: “Estuve con moretones en el cuerpo porque la verdad que me infringieron violencia en ese momento. La verdad es que fue horrible, fue espantoso. Pensé que no iba a ver más a mis hijos”.

Asimismo relató que, aunque ahora los responsables están arrestados, el miedo no desaparece: “Si la jueza no nos hubiera escuchado y no tuviera la predisposición para investigar, hoy sería otra historia. Mis hijos son chiquitos, y la verdad es que me da escalofríos”, confesó.

El testimonio de Hauque y Laprida desmintió la versión de Jesica Cirio y sembró serias dudas sobre la veracidad de su defensa legal. De esta forma, la modelo quedó en el ojo de la tormenta y podría tener serias consecuencias jurídicas, ya que la Justicia investiga su posible participación en los negocios de su ex marido Elías Piccirillo, quien sigue detenido en el penal de Ezeiza.