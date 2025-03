Elías Piccirillo, la fuga y la rendición, así corrió para huir del allanamiento antes de entregarse

Elías Piccirillo, exmarido de la modelo Jesica Cirio, fue detenido este jueves acusado de estafas y armado de causas falsas. La investigación, a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Franco Picardi, también incluye la detención de siete oficiales de la Policía de la Ciudad. El allanamiento se realizó en el barrio privado El Yacht, en Nordelta, donde Piccirillo residía.

Sin embargo, parece que, minutos antes de su detención, el empresario de 38 años habría intentado escapar. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Piccirillo corrió fuera del predio, lo que generó especulaciones sobre un intento de fuga. Desde su entorno, sin embargo, aseguraron que había salido a correr y que, al enterarse de la orden de detención, decidió regresar a su casa para entregarse acompañado de su abogado, Fernando Sicilia.

La causa contra Elías Piccirillo

El exmarido de Jesica Cirio está acusado de estafas y de haber armado una causa falsa contra Francisco José Hauque. Según la investigación, el empresario habría plantado más de un kilo de cocaína y una pistola en el Audi Q8 de Hauque después de almorzar con él en el Palacio Duhau, en Recoleta.

Elías Piccirilli fue detenido por efectivos de Prefectura Naval.

El supuesto objetivo de Elías Piccirillo era perjudicar a Hauque para evitar pagarle una deuda de 6 millones de dólares. Este caso también llevó a la separación preventiva de siete oficiales de la Policía de la Ciudad, quienes fueron apartados de sus funciones y despojados de sus armas, placas y uniformes.

Se incautó dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera (U$S 28.894 y $ 3.438.060).

La detención del empresario ocurre en medio de su separación definitiva de Jesica Cirio. La modelo había confirmado semanas atrás que tomó distancia de su exmarido hasta que se aclaren los problemas legales que lo involucran. “Jesica no lo acusa de nada, aunque tomó distancia hasta que él arregle sus problemas”, explicó una fuente cercana a Cirio.

Además, la modelo eliminó todas las fotos que tenía con su ex de su cuenta de Instagram y decidió mantener un perfil bajo frente a los medios. “No necesito tener ningún abogado porque yo no hice nada, no tengo nada de qué defenderme”, había declarado Cirio a través de Karina Iavícoli en Intrusos.

Tras su detención, tanto el exdirector del Banco Sucrédito como su entorno optaron por mantener el silencio frente a los medios. Mientras tanto, la causa sigue su curso, con la posibilidad de que los siete policías involucrados también enfrenten consecuencias legales.

El caso de Elías Piccirillo ha generado un gran escándalo mediático que también afectó también a su exesposa, Jesica Cirio, a pesar de no está vinculada a las acusaciones. Ahora, la situación legal del empresario depende de cómo avance la investigación y de las decisiones que tome la Justicia en los próximos días.