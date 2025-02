Pampita y Martín Pepa tienen una relación a distancia que mantienen desde hace ya unos meses. Si bien prefieren reservar su privacidad y no compartir imágenes de su romance, la prensa logra saber que cada día están más acaramelados y que su amor parece ser irrompible. Sin embargo, hay complicaciones que la modelo siente y que debe luchar contra ellas para poder continuar con ese noviazgo. Frente a Ángel de Brito, se reveló cuál sería su última preocupación.

Pampita reveló cuál es el complicado problema que vive con Martín Pepa: “No se cómo lo llevaré”

Durante las últimas semanas, Carolina "Pampita" Ardohaín viajó a Estados Unidos, junto a sus hijos Bautista, Benicio, Beltrán y Anita. En el mismo, cuando llegaron a Miami, se reencontró con su pareja Martín Pepa, quien reside en el país norteamericano por su trabajo como polista. Sin embargo, también tuvo contacto con su ex, Roberto García Moritán, ya que ambos decidieron pasar algunos días juntos por la niña que tienen en común.

Esto llevó a que, en su regreso, la modelo enfrentara a la prensa con consultas al respecto. En LAM, aseguró que no tenía pensado volver con el político, ya que estaba en un muy buen momento con su novio actual. Eso no quería decir que no mantuvieran contacto, sobre todo con una hija de por medio. De esta manera, le preguntaron cómo iba su relación con el deportista, a lo que ella explicó que se habían estado difundiendo imágenes sin su consentimiento.

"Soy muy cuidadosa con esta relación y vamos muy tranquilos. Tenemos un problema: nosotros tenemos el Instagram privado, pero hay algún amigo que nos está robando las fotos y las está publicando y no podemos descubrir quién es", reveló en LAM. Respecto a su relación a distancia, contó que no volverá a verlo hasta fin de año, y expresó: "No sé cómo lo llevaré, si me la banco o no, después te digo. Voy a tratar de que salga bien. Es una relación distinta a lo que a mí me gusta, me gusta estar pegote con el otro. Ojalá que salga bien porque él es un amor".

Al finalizar la entrevista, le consultaron sobre la posibilidad de volver con García Moritán, pero lo negó. "Él ya lo dijo, además estoy en pareja, pero eso se cerró para siempre. No se conocen, Martín no vive acá, así que no sé cuándo se puede dar ese encuentro", cerró la modelo. Pampita y Martín Pepa sobrellevan una complicada relación, pero llena de amor y cariño. En diversas imágenes a las que pudo acceder CARAS, se los ve abrazados y a los besos, y ella asegura ser feliz. Sus seguidores decidieron acompañarla en todo momento, y la felicitan por el romance que encontró.

A.E