Roberto García Moritán el Día de los Enamorados se enfrentó a Mariana Fabbiani, recordando cómo la prensa influyó en la difusión de su divorcio con Pampita. Tras esto, la modelo no tardó en reaccionar y dejó su opinión clara durante una entrevista en "A la tarde", justo antes de empezar a grabar "Los 8 escalones".

El cronista Oliver Quiroz le mencionó el comentario de Roberto García Moritán sobre su molestia al ver expuestos los chats íntimos previos a la separación. “¡No lo ví! ¡No lo ví! Después me pongo al día”, fue la primera respuesta de Pampita.

“Vos viste cómo soy yo: ¡con la verdad!”, dijo la mediática, recordando su entrevista con Susana Giménez. Continuó explicando su posición: “No me gusta la mentira y como que me vuelvo loca con esas cosas. Ahí había un problema de fechas, que él decía que hacía mucho que estábamos separados y yo salí un segundo a decir ‘No, no. Pará que eso no es verdad’”.

Asimismo, Pampita justificó la exposición de los chats: “Para eso mostré los chats, porque para mí era re importante decir cuándo había pasado todo. Y tampoco quería que la gente piense que andaba en el Martín Fierro fingiendo algo o que estaba separada, o que tengo una relación con una persona comercial o por un interés político”.

Reflexionó sobre su experiencia: “Yo estaba en un matrimonio en el que pensaba que estaba todo bien y de un día para el otro me separé”, y añadió, “Lo aclaré con los chats. No me gusta la mentira y provocarme a mí es meterte en una que no te conviene”.

Pampita liquidó a la madre de Roberto García Moritán

Sobre el papel de la madre de Roberto García Moritán, Lucila Fernández Llanos, Pampita expresó su descontento: “Me molestó porque no sabían la verdad, y entonces opinaban desde un lugar de desconocer. Y me molestó muchísimo, me enojé muchísimo. Estoy enojada hasta el día de hoy”, reconoció.

