En una reciente entrevista en "LAM" de América TV, Pampita abordó la polémica frase que la China Suárez compartió en su historia de Instagram hace un mes. La actriz había publicado en la sección "mejores amigos" una captura de una nota donde la ex de Roberto García Moritán declaraba: "Yo no le robo el marido a nadie". A continuación, sangre japonesa replicó con un comentario mordaz: "No, solamente fuiste la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina".

Qué dijo Pampita cuando le preguntaron sobre la historia en "mejores amigos" de la China Suárez

Este lunes, el cronista de "LAM" le preguntó a Pampita: "¿Qué te pasa cuando leés esa publicación que hace la China en 'mejores amigos'?". La modelo respondió con humor: "Tenemos amigos muy chusmas, parece. Uno en privado dice cada cosa, imaginate... si ven mis chats me tengo que ir del país", haciendo referencia a otro video de Suárez que decía: "Si yo hablara vos te irías del país".

Ante la pregunta de si las palabras de la China Suárez le dolieron o si le afectaba el recuerdo del juicio perdido, Pampita aclaró: "No, no me duele nada. Tengo mucho respeto por Eugenia, es la mamá de los hermanos de los chicos y yo lo que digo siempre lo digo de verdad. No me vas a ver haciéndome la que estoy bien con alguien si no lo estoy. Si estoy mal, se me nota en la cara y no comparto espacio."

Además, expresó su disposición a mantener una relación cordial con la China Suárez: "Desde mi lado siempre va a estar todo bien. A partir de que ella fue mamá de Magnolia, la primera de los hijos, el chip cambió por completo, el lazo es infinito y mis hijos tienen que vivir en armonía", sentenció Pampita.

AM