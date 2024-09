Marina Calabró es una de las periodistas más reconocidas del medio que revoluciona las redes sociales mostrando sus looks para asistir a su ciclo habitual en La Nación+. Sin embargo, la mujer no sólo deslumbra con atuendos sofisticados acordes a su profesión, sino que también con posados veraniegos.

La dedicatoria del premio de Marina Calabró hacia Rolando Barbano fue tema en los medios por varias semanas. Este acto de amor llevó a que el vínculo entre los periodistas se termine de romper y tomen rumbos distintos. Sin embargo, tras este escándalo, la pareja se reconcilió disfrutando de una escapada romántica en Brasil, desde donde la periodista deslumbró con sus bikinis.

Marina Calabró y Rolando Barbano

Marina Calabró lució una microbikini animal print

Marina Calabró y Rolando Barbano decidieron apostar nuevamente al amor y se fueron juntos a Brasil. El Ejército de LAM fue el responsable de hacer virales las imágenes de los periodistas a los besos en las playas del país vecino.

Más allá de estas imágenes de la pareja más enamorada que nunca, la periodista también presumió su lomazo impactante con una microbikini ultra XS y apostó por un estampado que se encuentra súper en tendencia para la temporada que se avecina.

Marina Calabró

A sus 50 años, Marina Calabró revolucionó las redes sociales al compartir una imagen luciendo una bikini con estampado animal print de leopardo y bombacha hilo dental en clave taparrabos imposible de pasar desapercibida. De esta manera, anticipó uno de los ítems en tendencia del verano 2025 en nuestro país.

La reconciliación de Marina Calabró y Rolando Barbano

La flamante pareja estaría sumida en una reconciliación ya que disfrutaron de unas acarameladas vacaciones en Brasil. Tras regresar al país, Mariana Calabró rompió el silencio y se refirió de su relación afectuosa con el periodista.

Al ser consultada sobre si se encuentra de novia o no con Barbano, Mariana Calabró contestó “Me da gracia tu pregunta. Ustedes vieron las fotos". El notero intentó una respuesta más concreta, por eso insistió: "No es lo mismo estar de novio que andar con alguien". "Tengo 50 años, no ando con gente", concluyó Calabró.

Por último, la periodista habló de la incomodidad de Barbano por la cobertura mediática de su relación: "Uno no se termina de acostumbrar nunca, a pesar de haber laburado toda la vida de esto. Pero estoy feliz”.

En sus acarameladas vacaciones, Marina Calabró no sólo impactó con imágenes junto a su pareja sino que también dejo boquiabiertos a sus seguidores con su microbikini en animal printi; un item que se encontrará en tendencia este verano 2025.

N.L