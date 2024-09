Emilia Attias sorprendió a sus redes sociales con un jugado look para la temporada de primavera 2024. La actriz se volvió noticia en el último tiempo por su participación en el Cris Morena Day, junto a Nico Vázquez; y por su supuesta nueva relación con Guillermo Freire. Sin embargo, en las últimas horas, salió de esta tendencia y se sumó a los looks transparentes de Zaira Nara y María Belén Ludueña.

Con un fabuloso look transparente, Emilia Attias se unió a la tendencia de la primavera

Emilia Attias se caracteriza por compartir, en sus redes sociales, los distintos atuendos que elige para eventos o para el día a día. De esta forma, le da voz a las marcas de ropa de las que es embajadora. En las últimas horas, decidió publicar un carrete de fotos, luciendo un jugado look que fue elogiado por sus fans.

En las afueras de un lujoso edificio, la actriz posó con un vestido transparente largo, color plomo. El mismo es canelado, y se presenta con una cinta al cuello, que posee dos ojales para su ajuste. Emilia lo acompañó de unos lujosos anteojos de sol bien oscuros, que combinaba con sus uñas pintadas de negro. Además, decidió portar anillos, para continuar con el estilo, y un collar con una gran piedra como dije.

El look se llevó los halagos de sus amigos y seguidores de Instagram. "Hermosa", "Amo", "Reina", "Por momentos me quitas el sueño, y por momentos me llevas al mejor de los Sueños", fueron algunos de los comentarios que recibió en la publicación. Por su parte, la actriz dejó un picante mensaje que llevó a la duda de a quién se lo dedicaba. "Cuando me miras te despisto", escribió Attias.

La desopilante anécdota que contó Emilia Attias sobre Chris Hemsworth

Emilia Attias es una de las actrices argentinas que la rompen en la industria de cine internacional. Debido a esto, pudo conocer a increíbles artistas como Chris Hemsworth, el intérprete de Thor en la franquicia de Marvel. Durante la filmación de la película "Resto de Mundo", en Beverly Hills, la actriz vivió un inesperado momento con el actor.

"Terminamos filmando agotados, nos perdimos. Allá hay colinas y mil callecitas sin nombre. Tenés que saber. Estábamos muertos de hambre, estaba con mi camarógrafo Pepe y Juan, el productor de Resto del Mundo. No había nadie, así que yo digo: 'Donde veamos una persona paremos'", comenzó relatando en Noche Perfecta.

De esta manera, continuó: "Ahí vemos que sale un hombre gigante de una casa, se sube al auto. Nosotros aceleramos el nuestro y vemos que se asusta un poco. Yo ahí le empiezo a gritar, le golpeo el vidrio, él lo baja un poquito y veo que tenía todo el auto lleno de bolsas de supermercado". Finalmente, cerró, tentada de la risa: "Le digo que estoy perdida. Él baja el vidrio y me da las indicaciones. Un genio. Cuando giro la cabeza, mis compañeros estaban con la boca abierta. Me dicen: '¿No sabés con quién hablaste? ¡Chris Hemsworth, que hace de Thor!'".

A.E