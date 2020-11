Con once baños: Pampita y Roberto García Moritán alquilaron tres pisos en un exclusivo edificio

Pampita y Roberto García Moritán decidieron afianzar una vez más su familia ensamblada. La pareja decidió junto a los hijos de ella Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña; y los dos de él, Delfina y Santino, mudarse a una nueva casa.

Esta mañana, Maite Peñoñori contó en Los Ángeles de la Mañana que Pampita y Roberto dejaron la casa de Barrio Parque y se mudaron a un edificio, en donde alquilaron tres pisos.

“Les quedó chica la casa inteligente de Barrio Parque, de la que se habló tanto. Son demasiados. A la nueva casa que se mudó también es carísima y en dólares”, aseguró Maite. Entonces, Andrea Taboada acotó: “En su momento, el departamento de Barrio Parque estaba 15 mil dólares el alquiler”.

“Anda por ahí el costo del nuevo. Se fueron a departamento top, sobre Figueroa Alcorta, muy cerca de Le Parc, donde ella ya vivió. Es en el modo Tinelli porque Guillermina y Marcelo viven en departamentos separados. En este caso, alquilaron los pisos 22, 23 y 24”, detalló Maite.

“El último piso es para ella y tiene pileta climatizada privada. Además, tiene muy linda vista y cuentan con siete dormitorios. Hace más o menos tres semanas que se mudaron”, aseguró la periodista.

Carca del final, Peñoñori reveló un detalle curioso: “Algo que me intrigó es el tema de los baños: ¡tienen 11 baños!”. Mientras que Yanina Latorre explicó: “Esos departamentos tienen cuartos de servicio con sus baños, más toilettes”.

Pampita habló de los rumores de embarazo

A escasos días de celebrar su primer año de casa con Roberto García Moritán, Pampita le hizo frente a los rumores de embarazo, tras el misterioso mensaje de Ángel de Brito en las redes sociales.

Sin embargo, la conductora habló de los rumores: “No hay rumores, fue algo que puso Ángel de Brito, nada más. No estoy embarazada, la verdad es que me encantaría poder decirles eso, pero este año no creo, el año que viene veremos. Además, depende del de arriba, depende de Dios, así que nunca se sabe”.

Además le consultaron sobre sus ganas de ser madre una vez más : “El año que viene. Pero tampoco va a depender de nosotros, estas cosas dependen del destino, yo creo mucho en Dios así que cuando tenga que ser será”, aseguró Caro para la revista Paparazzi.

Sobre las especulaciones, Pampita concluyó: “No me molesta tampoco, no sería una mala noticia pero lamento decirles que por ahora no. El año que viene veremos”.