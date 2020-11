Pampita habló de los rumores de embarazo

A escasos días de celebrar su primer año de casada con Roberto García Moritán, Pampita le hizo frente a los rumores de embarazo, tras el misterioso mensaje de Ángel de Brito, en las redes sociales.

Sin embargo, la conductora habló al respecto: “No hay rumores, fue algo que puso Ángel de Brito, nada más. No estoy embarazada, la verdad es que me encantaría poder decirles eso, pero este año no creo, el año que viene, veremos. Además, depende del de arriba, depende de Dios, así que, nunca se sabe”.

Además le consultaron sobre sus ganas de ser madre una vez más : “El año que viene. Pero tampoco va a depender de nosotros, estas cosas dependen del destino, yo creo mucho en Dios así que cuando tenga que ser, será”, aseguró Caro para la revista Paparazzi.

Sobre las especulaciones, Pampita concluyó: “No me molesta tampoco, no sería una mala noticia pero lamento decirles que por ahora no. El año que viene veremos”.

¿Pampita embarazada? La respuesta de Ángel de Brito

ampita es noticia una vez más y esta vez la información tiene que ver con un posible embarazo. Fue nada más y nada menos Ángel de Brito quien instaló el rumor a través de sus redes sociales.

"¿Pampita embarazada?", le preguntaron los fanáticos al conductor de Los Ángeles de la Mañana en su cuenta oficial de Instagram y la respuesta de tres puntos suspensivos despertó nuevas dudas acerca del estado de la modelo.